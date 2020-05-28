Скриншот сообщения instagram страницы губернатора Ставропольского края https://www.instagram.com/p/CAuBNt5qLbf/

28 мая 2020, 09:09

Один пациент с коронавирусом умер на Ставрополье за сутки

В Ставропольском крае число умерших от коронавируса выросло до 43, а тесты на вирус подтвердились еще у 80 человек, сообщил сегодня губернатор региона.

Как сообщал "Кавказский узел", число заражений в Ставропольском крае коронавирусом на 27 мая составило 2158, количество умерших с COVID-19 достигло 42.

По данным на 27 мая, по числу умерших от коронавируса в СКФО лидировал Дагестан, там скончались 12 зараженных за сутки. Ставрополье, по общему числу смертей за все время эпидемии, оказалось на третьем месте. Общее число умерших от коронавируса в СКФО составило 281. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Ставропольском крае умер еще один пациент с коронавирусом, сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров. "Число умерших выросло до 43", – написал он на своей странице в Instagram.

По его словам, за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 80 человек. "Таким образом, за все время на Ставрополье зарегистрировано 2238 случаев заболевания. В том числе у 201 ребенка. На сегодня в тяжелом состоянии находятся 34 человека. 192 – в состоянии средней степени тяжести. За весь период выздоровели и сняты с медицинского наблюдения 920 пациентов", – отметил губернатор.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Один пациент с COVID-19 умер на Ставрополье за сутки", "Два новых случая смерти зарегистрированы на Ставрополье", "Число умерших с COVID-2019 на Ставрополье достигло 32".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 мая 2020, 10:57

28 мая 2020, 09:41

28 мая 2020, 08:34

28 мая 2020, 07:40

28 мая 2020, 07:11

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи