Больше половины новых смертей от коронавируса в СКФО пришлись на Дагестан

28 мая 2020, 15:56

32 пациента с COVID-19 скончались за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, из них 21 умер Дагестане. Республика опережает другие регионы СКФО и по приросту случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел", с 26 по 27 мая в СКФО были зарегистрированы 23 смерти пациентов с коронавирусом. Общее число заражений в округе выросло за сутки на 471 и достигло 15 788.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в Северной Осетии скончались пять зараженных коронавирусом, а в Ставропольском крае - один. По данным на правительственном сайте "Стопкоронавирус", три инфицированных умерли в Ингушетии, два в Кабардино-Балкарии и сразу 21 - в Дагестане. Таким образом, за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе умерли от коронавируса 32 человека, причем 66% из них приходятся на Дагестан.

Всего с начала пандемии, по данным на 10.35 мск 28 мая, в федеральном округе скончались от COVID-19 313 зараженных. 151 из них - жители Дагестана, 50 - Ингушетии, 44 - Ставропольского края, 37 - Северной Осетии, 14 - Кабардино-Балкарии, 13 - Чечни. Меньше всего умерших в Карачаево-Черкесии - пять, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус".

В Дагестане наряду со смертями от коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число случаев заражения в СКФО выросло за сутки на 452 и достигло 16 240. Наибольшее число новых случаев заражения (124) пришлось на Дагестан, по суточному приросту республика находится на девятом месте по России. На втором месте Кабардино-Балкария, где тесты на вирус подтвердились у 83 человек. В Ставропольском крае число зараженных выросло на 80, в Северной Осетии – на 52, в Ингушетии – на 49, в Карачаево-Черкесии – на 42, а в Чечне – на 22, сообщается в сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора России.

Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений (4579). В Северной Осетии 2807 случаев заражения с начала пандемии, в Кабардино-Балкарии – 2592, в Ставропольском крае – 2238, в Ингушетии - 1955, в Чечне – 1174, а в Карачаево-Черкесии – 895, указано в таблице на сайте "Стопкоронавирус".

При этом в Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных - 4402. Активных больных только 26, то есть выздоровевшими считаются даже многие из тех, у кого коронавирус был подтвержден за минувшие сутки. В других регионах СКФО активных больных намного больше. В Кабардино-Балкарии - 1754, на Ставрополье 1275, в Северной Осетии – 1110, в Ингушетии – 1119, в Карачаево-Черкесии – 596, а в Чечне – 416.

Худшей по числу случаев заражения на 100 тысяч населения является ситуация в Северной Осетии (402,82) и Ингушетии (385,56). В Дагестане на каждые 100 тысяч жителей приходится 147,19 случаев заражения. Самая низкая заболеваемость зафиксирована на Ставрополье - 79,83 случая на каждые 100 тысяч человек.

Согласно данным Росстата, 1 января 2020 года самыми населенными регионами СКФО были Дагестан и Ставропольский край, там проживали соответственно 3,11 млн и 2,8 млн человек. Население Чечни составляло 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, информирует сайт ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".