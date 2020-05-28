Пять новых смертей от COVID-19 зафиксированы в Северной Осетии

28 мая 2020, 10:57

Число умерших от коронавируса в Северной Осетии выросло за сутки с 32 до 37, а число случаев заражения увеличилось на 52. Для помощи коллегам в республику прибыла бригада московских врачей с опытом работы в "красной зоне".

Как сообщал "Кавказский узел", на 27 мая в Северной Осетии количество умерших пациентов с COVID-19 составило 32, общее число случаев заражения – 2755.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, указана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным правительственного сайта "Стопкоронавирус.рф", на 10.35 мск 28 мая в Северной Осетии зафиксировано 2807 случаев заражения коронавирусом, 1660 пациентов выздоровели, 37 скончались, за сутки выявлено 52 новых инфицирования, скончались пять пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии сегодня на своей странице в Instagram сообщило, что на 08:00 28 мая в республике 1035 человек находятся на амбулаторном лечении. 119 человек проходят лечение в медучреждениях республики.

Врачи из Москвы прибыли на помощь коллегам в Северную Осетию

Шесть московских специалистов будут лечить пациентов с коронавирусом вместе с осетинскими коллегами. Врачи прибыли в регион для того, чтобы поделиться профессиональным опытом. "Ситуация в Северной Осетии, наверное, непростая, мы ее мониторили. (…) В профессионализме наших коллег из Северной Осетии мы не сомневаемся, но хотим поделиться опытом организации работы COVID-центров в Москве", – привел 27 мая "15 регион" слова руководителя центра хирургии московской клинической горбольницы №67 Константина Покровского.

В команду врачей входят реаниматолог, инфекционист, пульмонолог и врач КТ-диагностики, все они работали в "красной зоне". Группа московских специалистов будет находиться в Северной Осетии две недели, а при необходимости больше. "Если коллеги сочтут наше присутствие необходимым, конечно, задержимся, поможем", – отметил Покровский.

Врачи из Москвы также привезли в Северную Осетию лекарства для лечения пациентов с COVID-19: антибиотики, противомикробные и противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты на сумму более 55 миллионов рублей, отметил Минздрав Северной Осетии.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией можно узнать из материала "Коронавирус. Горячие линии". О штрафах за заражение коронавирусом в разных странах можно узнать из справочного материала "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".