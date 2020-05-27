Batenka.ru: сталинист-филантроп Чельдиев обвинен в экстремизме за ковид-диссидентство

27 мая 2020, 17:27

Статусы "сталиниста, филантропа, экстремиста, ковид-диссидента" и уголовное преследование получил за свои взгляды и общественную деятельность оперный певец из Северной Осетии Вадим Чельдиев, пишет издание "Батенька, да вы трансформер".

Как писал "Кавказский узел", инициатор не согласованного с властями митинга 20 апреля во Владикавказе Вадим Чельдиев был задержан еще до его начала - по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе. Однако арестовали его по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Сам Чельдиев утверждает, что потасовка с силовиками, в которой его обвинили, является инсценировкой. Кроме того, Чельдиева обвиняют в экстремизме, и он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. Столкновения на митинге во Владикавказе и потасовку во время своего конвоирования Чельдиев объяснил провокациями силовиков. Интересы Чельдиева представляют адвокаты правозащитной ассоциации "Агора".

20 апреля силовики разогнали на площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Вадим Чельдиев называет себя гражданином СССР, и, собирая своих сторонников на народный сход, он призвал их захватить свидетельство о рождении в Советском Союзе, а не российский паспорт. Своим героем Чельдиев считает Иосифа Сталина, которого называет "великим вождем". Известен Чельдиев и как ковид-диссидент - он один из тех, кто считает пандемию коронавируса правительственным заговором, говорится в посвященной Чельдиеву статье Ирины Щербаковой "Сталинист, филантроп, экстремист, ковид-диссидент", опубликованной 26 мая изданием "Батенька, да вы трансформер".

Вадим Чельдиев побуждал жителей Северной Осетии вдумываться в происходящее во время карантина по коронавирусу и ставить вопросы властям. В частности, обращал внимание на проблему с вышками 5G-связи. "Вдумайтесь, что они делают, друзья: под шум волны, пока вы сидите дома, уже установили эти вышки 5G", - цитирует издание призыв Чельдиева.

20 апреля в североосетинском селении Ногир была сожжена GSM-вышка, и населенный пункт остался без связи. Глава региона Вячеслав Битаров заявил, что поджог совершили люди, которые не верят в существование коронавируса, боятся ввода сети пятого поколения (5G) и "чипирования". В управлении информационных технологий и связи республики заверили местных жителей, что технологии связи нового поколения не представляют угрозы для здоровья. После поджога вышки в Ногире было возбуждено уголовное дело.

Чельдиев - талантливый оперный певец из глубинки, выросший в малообеспеченной семье. Он окончил Владикавказское училище искусств имени Валерия Гергиева, а затем уехал в Петербург, где учился в Академии молодых певцов Мариинского театра и Консерватории имени Римского-Корсакова. Учившиеся вместе с Чельдиевым характеризуют его как правдолюба. "Он всегда хотел справедливости - и тогда, и сейчас", - сказал солист Мариинского театра Борис Маркелов.

Другой друг Чельдиева, Сослан Цуциев, сообщил, что в 2013 году тот помог спасти архив с виниловыми пластинками республиканского Дома народного творчества во Владикавказе. Когда помещение Дома творчества сдали в аренду, то архив перенесли в неотапливаемый подвал. Там пластинки пролежали несколько лет. Чельдиеву об этом рассказали в записке, переданной прямо во время концерта. Он зачитал ее прямо со сцены, и делом занялась прокуратура. В итоге Дом творчества вернулся в свое помещение, а Чельдиев лично принимал участие в переносе архива пластинок из подвала. Чельдиев регулярно устраивал по всей республике благотворительные концерты, открыл "бесплатный магазин" для малообеспеченных.

По словам Цуциева, чем больше Чельдиев критиковал власти, тем меньше его приглашали выступать. "Очередной День республики был, Вадиму в очередной раз дали от ворот поворот. Он парень импульсивный, схватил телефон, начал записывать видео… Не знаю, почему он в такую опалу попал. Наверное, из-за позиции", - предположил Цуциев. Активизм не делал Чельдиева счастливым. "Я мечтаю вернуться на сцену. Я занимаюсь сейчас вообще не своим делом. Я ненавижу каждый день, который вот сейчас в моей жизни происходит", - приводит издание слова Чельдиева.

Летом 2018 года Чельдиев отказался от звания заслуженного артиста - в знак несогласия с повышением в России пенсионного возраста. В том же году Чельдиеву удалось собрать сотни людей на стихийный митинг против работы завода "Электроцинк", отмечается в публикации.

Местные жители и экоактивисты в течение 10 лет добивались закрытия "Электроцинка" - крупнейшего промышленного предприятия цветной металлургии в Северной Осетии. Это произошло только после того, как в октябре 2018 года на заводе произошел крупный пожар, говорится в материале "Как жители Владикавказа "Электроцинк" одолели", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Когда один из участников митинга против "Электроцинка" обратился к Путину со словами: "Мы тот контингент людей, которые всегда голосовали и выбирали вас", Вадим Чельдиев прервал его словами: "Кроме меня". "Давайте честно, здесь никто за вас не голосовал и не будет никогда за вас голосовать", - приводятся слова Чельдиева в биографической справке, составленной "Кавказским узлом".

Чельдиев утверждает, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году. По его словам, уголовному делу об экстремизме предшествовали попытки силовиков помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Чельдиев также заявил, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики.

Алан Цхурбаев, автор блога на "Кавказском узле" "Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева", считает, что "Чельдиева сейчас используют, чтобы в очередной раз закрутить гайки". "Если митинг 20 апреля не освещали госканалы, это не значит, что он прошел в Кремле незамеченным. Власть реагирует на любое проявление неповиновения новыми жесткими мерами, это логично. Вроде нового закона, который значительно расширит права полицейских", – написал Цхурбаев в своем посте "Вадим Чельдиев включен в список экстремистов". Он отметил, что "Чельдиев сам дал все карты в руки, наговорив на несколько статей". "Я сочувствую его судьбе и никогда не скажу, что он получил "по заслугам", но повторюсь, он сам дал возможность силовикам так с собой поступать", – заключил блогер.

Ранее Цхурбаев, который присутствовал на митинге против "Электроцинка" в октябре 2018 года, писал, что "Вадим – оперный певец и прекрасный оратор – стал для многих лицом сегодняшнего протеста".

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