Арестован участник митинга во Владикавказе Цугкиев

21 мая 2020, 15:45

Суд постановил сегодня заключить под стражу активиста Цугкиева, обвиненного в нападении на силовика в ходе протестной акции во Владикавказе. Еще двух участников митинга, студентов Махмадиева и Цагараева, суд оставил на свободе.

Как писал "Кавказский узел" 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ), шестерым арестованным активистам вменяют метание камней в силовиков. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Сегодня Ленинский районный суд Владикавказа постановил заключить под стражу еще одного участника акции 20 апреля, Цугкиеву, который обвинен в применении насилия к полицейскому. "Суд, с учетом личности обвиняемого, а также наличия судимости, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цугкиева до 17 июля 2020 года", - процитировал сообщение объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии "Интерфакс".

Ходатайства следствия об аресте еще двух участников митинга суд удовлетворить отказался. Студенту Горского государственного аграрного университета Махмадиеву суд запретил до 29 августа покидать место временного проживания в общежитии, посещать места массовых мероприятий и пользоваться интернетом. Студента Цагараева, который до сегодняшнего дня находился под стражей, суд предписал освободить, наложив на него до 20 августа те же ограничения, что и Махмадиеву. Оба активиста обвиняются в хулиганстве, передало сегодня североосетинское издание "Основа".

Имена активистов в этих сообщениях не названы. На сайте Ленинского райсуд Владикавказа к 15.45 мск не появилось сообщений о сегодняшних решениях относительно Цугкиева, Махмадиева и Цагараева.

Отметим, что инициатор несанкционированного митинга 20 апреля во Владикавказе, Вадим Чельдиев, был задержан еще до начала акции - по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе. Однако арестовали его по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Затем против него было возбуждено третье уголовное дело, по статье об экстремизме. Он внесен в перечень экстремистов, составленный Росфинмониторингом.

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и о числе инфицированных в республике говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".