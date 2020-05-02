Участники акции протеста. Владикавказ, 20 апреля 2020 года. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

02 мая 2020, 00:06

Шесть участников митинга во Владикавказе арестованы по обвинению в хулиганстве

Суд во Владикавказе заключил под стражу участников акции протеста против самоизоляции, обвиняемых в том, что они бросали камни в силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля Управление Следкома по Северной Осетии сообщило о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ). По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников Росгвардии и МВД. 25 апреля стало известно, что уголовное дело было передано в центральный аппарат Следкома. 29 апреля суд арестовал участников акции Кайтмазова и Кониева, при этом отказался заключить под стражу студента вуза Махмадиева, ограничив его передвижение. Все трое обвиняются в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии.  К 1 мая суды в Северной Осетии вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах активистов.

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал шестерых участников несанкционированного митинга 20 апреля, которые, предположительно, кидали камни в сотрудников правоохранительных органов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Ленинский районный суд Владикавказа 30 апреля и 1 мая рассмотрел ходатайства следствия об аресте шестерых участников акции протеста, обвиняемых в хулиганстве по отношению к представителю власти (ч.2 ст 213 УК РФ), сообщил со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии "Интерфакс-Юг". Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Суд постановил арестовать пятерых обвиняемых до 21 июня, одного - до 28 мая, привел сообщение пресс-службы судов ТАСС.

В хулиганстве их обвинили после просмотра видеозаписей, на которых участники митинга кидали камни в силовиков, следует из сообщения.

На сайте Ленинского суда Владикавказа информации об аресте шести обвиняемых по состоянию на 23.50 мск 1 мая нет.

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно решения суда об аресте не поступало.

Примечание:

"Спонтанный характер митинга во Владикавказе предопределил нулевой результат акции", "Идея о правительстве Калоева показала импульсивность митингующих во Владикавказе", "Жителей Северной Осетии возмутил упрек Калоева после акции протеста".

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