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09:17, 10 октября 2024

Записи застолий стали основным доказательством в деле кубанских пенсионеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Успенский райсуд Кубани на судебном заседании 9 октября продолжил изучать видеоролики силовиков, на которых запечатлены их беседы с пенсионерами Мариной Захаровой, Николем Набиевым и Сергеем Кузовенко, обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования, рассказал источник. Захарова жалуется на боли в почках, но лечение в СИЗО ей не оказывается, сообщил ее адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 12 сентября суд в Краснодарском крае продлил арест пенсионеров Марины Захаровой, Николая Набиева и Сергея Кузовенко по делу о создании вооруженной группировки и хранении оружия. На просьбы об освобождении обвиняемых под домашний арест защита получает отказы, рассказали адвокаты.

Дело Марины Захаровой, Николая Набиева и Сергея Кузовенко, обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования и хранении оружия, рассматривает Успенский райсуд Кубани. Пенсионеры вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. По их мнению, полиция не защищает граждан, в связи с чем они решили приобрести и хранить оружие для самообороны. В их "дружину" были внедрены силовики, которые вели аудиозапись собраний, что и стало поводом для уголовного дела. Внедренные силовики уговорили одного из пенсионеров продать имеющийся у него неисправный пистолет, а затем сфальсифицировали уголовное дело, рассказали близкие обвиняемых.

9 октября состоялось очередное судебное заседание по делу в отношении Захаровой, Набиева и Кузовенко. Успенский районный суд Кубани изучил очередное видео с участием сотрудников ФСБ, которые на его кадрах за столом в домах пенсионеров обсуждают предложенные ими темы, провоцирующие пенсионеров на ответы, часто в шуточной форме. Однако все проходит на полном серьезе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности источник, осведомленный о происходящем в судебном процессе.

Он опроверг информацию о том, что обвиняемых было четверо и что некоторых из них пошли на сделку со следствием. "Ничего подобного не было. Никто из обвиняемых на сделку со следствием не шел и их изначально было трое: двое мужчин Набиев и Кузовенко и третья женщина – Захарова. Остальная "группа" выступает в роли "свидетелей", – сказал источник.

Источник заявил, что дело сфабриковано и построено только на провокациях самих сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали на видео во время застолий двух пенсионеров. "Захаровой на этих видео почти нет", – уточнил он.

Сотрудники ФСБ сняли целую серию застолий с двумя пенсионерами-инвалидами. Все ролики суд, обвинение, подсудимые и их защитники вряд ли успеют просмотреть до Нового года, продолжил источник. "Очередной просмотр "сериала о банде пенсионеров", снятого внедренными к ним в "банду" сотрудниками ФСБ состоится 15 октября", – уточнил он.

Суд отказал Марине Захаровой в изменении меры пресечения на домашний арест, рассказал один из ее адвокатов. "Формулировка стандартная – тяжесть статей, не предполагающих нахождение человека на свободе. Моя подзащитная жалуется на боли в почках, однако, никакой помощи в СИЗО она не получает, потому что там нет нужных ей лекарств, а те лекарства что я ей купила по ее просьбе в СИЗО принимать наотрез отказались, потому что там нет фельдшера. Получается замкнутый круг. Мной написана и отправлена жалоба в краевой УФСИН по данному поводу", – рассказала защитница Захаровой корреспонденту "Кавказского узла".

Другие защитники пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что все подсудимые участвуют лично в процессах, а не по конференцсвязи. Привозят их каждый раз в автозаках в наручниках. На обеде кормят. Суды длятся целый рабочий день с перерывами на обед. Как правило с 10 до 16 часов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями родственников подсудимых. Они отказались давать комментарии, сославшись на то, что дело ведут адвокаты и соответственно, они уполномочены комментировать его.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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