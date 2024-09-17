Арест трех кубанских пенсионеров продлен вопреки доводам защиты

17 сентября 2024, 20:00

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Суд в Краснодарском крае вопреки доводам защиты продлил арест пенсионеров Марины Захаровой, Николая Набиева и Сергея Кузовенко по делу о создании вооруженной группировки и хранении оружия. При этом на просьбы об освобождении обвиняемых под домашний арест защита получает отказы, рассказали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 68-летняя Марина Захарова, 66-летний Николай Набиев и 64-летний Сергей Кузовенко из Краснодарского края имеют гражданские специальности, и версия следствия о том, что они пытались организовать вооруженную группировку, выглядит абсурдно, заявили в августе близкие обвиняемых. Внедренные силовики уговорили одного из пенсионеров продать имеющийся у него неисправный пистолет, а затем сфальсифицировали уголовное дело, рассказали они.

Дело Марины Захаровой, Николая Набиева и Сергея Кузовенко, обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования и хранении оружия, рассматривает Успенский райсуд Кубани. Пенсионеры вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. По их мнению, полиция не защищает граждан, в связи с чем они решили приобрести и хранить оружие для самообороны. В их "дружину" были внедрены силовики, которые вели аудиозапись собраний, что и стало поводом для уголовного дела.

12 сентября на заседании суда защитники в очередной раз ходатайствовали об изменении меры пресечения своим подзащитным с заключения на стражу под домашний арест. Следующие заседания назначены на 3, 9 и 15 октября. «Данные ходатайства об изменении меры пресечения, не связанной с арестом, мы подаем на каждом судебном заседании, пишем апелляции на отказы, но нас не слышат», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из защитников.

Защитник 68-летней Марины Захаровой сообщил, что та приобрела заболевание почек в тюрьме и постоянно жалуется на боли, просит передать ей лекарства, в том числе обезболивающие. При этом, по его словам, в отправке в больницу на обследование арестованным немотивированно отказывают, а нужных лекарств для поддержания их здоровья медчасть СИЗО, где их содержат, не имеет.

При этом суд удовлетворил ходатайства обвинения и продил арест всем троим подсудимым до 19 ноября. Защитники обжаловали это решение, но суд в Краснодаре оставил его в силе.

Подсудимые пенсионеры безосновательно содержатся под стражей, а гособвинитель, ходатайствующий о продлении меры пресечения, не мотивирует свои доводы, указано в апелляционных жалобах. «Объективных фактов, дающих основания полагать, что подсудимые скроются от следствия, суда, будут препятствовать расследованию и правосудию, в материалах дела не имеется и не имелось», - говорится в апелляциях защитников.

Активистка Марина Мелихова, которая находилась в заключении вместе с тремя пенсионерами, подтвердила, что "в проведении медицинской комиссии заключенным необоснованно отказывают". "В данном учреждении нет элементарных лекарств для оказания медицинской помощи… а то, что передается, не всегда доходит до заключенных", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Суд изучает видеозаписи, которые внедренных силовики делали, добывая доказательства "создания незаконного вооруженного формирования", сообщил один из адвокатов. «10 месяцев внедренные в «банду пенсионеров» двое силовиков покупали дорогую водку, коньяк и другие горячительные напитки за счет госбюджета, ставили на стол в жилищах пенсионеров и занимались тем, что пили сами и спаивали свои потенциальные жертвы, чтобы те по пьяной лавочке говорили на провокационные темы и отвечали на их провокационные вопросы. Внедренные провокаторы писали все разговоры на видео. Вот сейчас все эти видеофайлы мы и смотрим в зале суда, как пенсионеры пьют вместе с силовиками, провоцирующими их на […] преступления и рассуждают на темы, которые и определяли сами провокаторы", - рассказал представитель защиты, отметив, что эти двое силовиков уже дали в суде свои показания.

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