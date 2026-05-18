Кавказский узел

17:24, 18 мая 2026

Житель Дагестана арестован за вербовку в террористическую организацию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в вербовке несовершеннолетнего в террористическую организацию и попытке изготовления самодельного взрывного устройства.

По версии следствия, подозреваемый с декабря 2025 года в Махачкале вовлекал местных жителей, в том числе несовершеннолетнего, в деятельность международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Кроме того, мужчина изучал в интернете способы изготовления самодельных взрывных устройств и в дальнейшем приобрел необходимые химические компоненты и комплектующие для изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

"В ходе обыска в домовладении подозреваемого сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты химические вещества, металлические элементы, электротехнические приспособления и иные предметы, используемые при изготовлении самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дело расследуется по признакам склонения или вербовки для совершения преступлений террористической направленности , склонения, вербовки несовершеннолетнего для совершения преступлений террористической направленности) и приготовления к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления обстоятельств совершенных преступлений, отметило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии  жителя Дагестана Рамазана Мусаева, признав виновным в призывах к терроризму.

