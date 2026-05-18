Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Таганроге, а также в Каменском и Азовском районах. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", утром 17 мая беспилотники были уничтожены в Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах. Один из дронов был сбит над детским лагерем, в котором находились люди, обломки повредили крышу здания. Еще одна атака зафиксирована днем 17 мая, беспилотники были сбиты в Таганроге, Аксайском и Мясниковском районах.

Атака произошла в Ростовской области и в ночь на 17 мая. Тогда беспилотники были сбиты над Азовом, а также в Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах. В результате атаки повреждено здание азовского филиала Донского государственного технического университета, студенты переведены на дистационное обучение.

Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Таганроге, а также в Каменском и Азовском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.