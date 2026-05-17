Временная переправа через реку организована в селе Герпегеж

Рабочие установили временный мост для жителей села в Кабардино-Балкарии, которые остались без транспортного сообщения после разрушения участка дороги.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая после обильных осадков река Хеу вышла из берегов и размыла временную объездную дорогу, оборудованную на время капитального ремонта моста на автодороге в селе Герпегеж Черекского района. В результате жители 100 домов (442 человека) остались без транспортного сообщения. На месте происшествия планируется установить временный металлический мост, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Работы по восстановлению нарушенного паводком дорожного сообщения в Герпегеже "практически завершены", объявил в 09.50 мск в своем телеграм-канале Казбек Коков.

"Временный мост установлен, в самое ближайшее время будет открыто движение для пешеходов и легкового автотранспорта", - написал он.

По состоянию на 11.58 мск, Коков не опубликовал новую информацию о ситуации в Герпегеже. Под его сообщением не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Кашхатау (административном центре Черекского района) слабый дождь. Осадки - от слабых до умеренных - ожидаются вплоть до 22 мая, прогнозируемая скорость ветра в эти дни не превышает 1 метра в секунду.

Напомним, паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. При этом в Кабардино-Балкарии дожди были небольшими.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".