11:59, 17 мая 2026

Временная переправа через реку организована в селе Герпегеж

Рабочие возводят временный мост в селе Герпегеж. Кадр видео из телеграм-канала Казбека Кокова https://t.me/Kokov_Kazbek/10055

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие установили временный мост для жителей села в Кабардино-Балкарии, которые остались без транспортного сообщения после разрушения участка дороги.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая после обильных осадков река Хеу вышла из берегов и размыла временную объездную дорогу, оборудованную на время капитального ремонта моста на автодороге в селе Герпегеж Черекского района. В результате жители 100 домов (442 человека) остались без транспортного сообщения. На месте происшествия планируется установить временный металлический мост, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Работы по восстановлению нарушенного паводком дорожного сообщения в Герпегеже "практически завершены", объявил в 09.50 мск в своем телеграм-канале Казбек Коков.

"Временный мост установлен, в самое ближайшее время будет открыто движение для пешеходов и легкового автотранспорта", - написал он.

По состоянию на 11.58 мск, Коков не опубликовал новую информацию о ситуации в Герпегеже. Под его сообщением не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Кашхатау (административном центре Черекского района) слабый дождь. Осадки - от слабых до умеренных - ожидаются вплоть до 22 мая, прогнозируемая скорость ветра в эти дни не превышает 1 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. При этом в Кабардино-Балкарии дожди были небольшими.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
