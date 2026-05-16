442 жителя села в Кабардино-Балкарии заблокированы из-за разрушения моста

Временный мост размыло в селении Герпегеж в Кабардино-Балкарии, сто домов оказались без транспортного сообщения. Власти связали разрушение моста с осадками.

Временный мост размыло в селении Герпегеж в Кабардино-Балкарии из-за осадков, которые продолжаются в регионе последние несколько дней, сообщил глава республики Казбек Коков.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями уровень воды в реке Хеу поднялся до критических отметок, вследствие чего была размыта временная объездная дорога, устроенная на период капитального ремонта моста через реку на автомобильной дороге Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж в селе Герпегеж. В настоящее время осуществляется доставка временного металлического моста для его последующего монтажа", сообщил глава республики.

Больше 400 человек отрезаны из-за размыва моста в результате сильных осадков в селении Герпегеж в Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Отрезанными остались 100 домов (442 человека), пострадавших нет. На месте работают 10 человек и две единицы техники по восстановлению дороги", - говорится на странице ведомства в Max.

"Кавказский узел" писал, что в мае 2023 года в результате ливня в Черекском районе оказались повреждены дороги и газопровод в селении Герпегеж.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районном центре Черекского района Кашхатау слабый дождь. Осадки от слабых до умеренных ожидаются до 21 мая. Сегодня ночью в Кашхатау облачно, температура воздуха +11 градусов. 17 мая ожидается облачность при температуре +17 градусов.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".