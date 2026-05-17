Восстановлен проезд к дагестанскому селу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие расчистили дорогу к селу Фите Агульского района, которая была перекрыта после оползня.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая число населенных пунктов, оставшихся без транспортного сообщения, выросло до девяти после того, как в Агульском районе в связи с оползнем была перекрыта дорога к селу Фите. В Чародинском районе по-прежнему оставались заблокированными восемь сел: Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль.

Проезд к восьми сёлам Чародинского района был перекрыт вечером 11 мая после того, как на участке автодороги Цуриб - Арчиб река Рисор размыла подход к временному мосту. Населенные пункты остались без транспортного сообщения. К 13 мая движение было организовано по временной схеме, но в тот же день река вновь размыла автодорогу.

В Агульском районе на участке автодороги «Гоа – Фите» организован проезд транспорта по временной схеме, сообщил вечером 16 мая в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части продолжаются. Транспортное сообщение с с. Фите восстановлено", - говорится в публикации.

Позднее ведомство добавило, что в республике один участок дороги остается полностью закрытым для проезда. О том, восстановлено ли транспортное сообщение с селами Чародинского района, "Дагестанавтор", по состоянию на 07.45 мск, не сообщил.

Напомним, 26 апреля движение по участку автодороги Цуриб - Арчиб также было закрыто, это произошло после камнепада. Был заблокирован проезд к 16 селам Чародинского района, а расчистка дороги осложнялась повторными обвалами. Позднее на участке автодороги Цуриб - Арчиб было обеспечено движение по временной схеме.

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".