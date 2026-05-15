15:13, 15 мая 2026

Все пострадавшие от подтоплений в Дагестане покинули ПВР

Наводнение в Дагестане. Фото Flandria12, commons.wikimedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

66 человек, которые находились в пунктах временного размещения после наводнения в Дагестане, вернулись в свои дома.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана выплатили матпомощь по 20,8 тысячи заявлений пострадавших в результате подтоплений, в пяти пострадавших районах выплаты не получил еще ни один житель. По данным на 4 мая в пунктах временного размещения оставались 340 человек.

Пункты временного размещения (ПВР), развернутые в Дагестане после подтоплений в результате обильных дождей, покинули остававшиеся там 66 человек; работа по оценке нанесенного непогодой ущерба в республике продолжается, сообщает "Интерфакс".

"В Дагестане из двух пунктов временного размещения домой вернулись все 66 человек, в том числе 17 детей. (...) Оценочные комиссии продолжают обследование домов для определения размера понесенного ущерба. За неделю в Республике Дагестан обследовали 90 из 4,5 тыс. домов", - приводит агентство сообщение правительства РФ.

В рамках очередного заседания правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Республике Дагестан и Чеченской Республике под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова было озвучено, что правительством Дагестана организована расчистка подмостовых пространств для свободного прохождения паводковых вод. Проведенная в республике работа должна минимизировать риски подтоплений во время непогоды, ожидаемой в регионе с 15 по 17 мая.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

