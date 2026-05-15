Выплаты после наводнения в Дагестане получили чуть более 8% заявителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дагестана выплатили матпомощь по 20,8 тысячи заявлений пострадавших в результате подтоплений, в пяти пострадавших районах выплаты не получил еще ни один житель.

Как писал "Кавказский узел", 248 845 заявлений на оказание мер поддержки после наводнения подано в Дагестане к 1 мая, из них выплаты произведены по 10 900 заявлениям. Это лишь 4,38% от общего числа заявлений.

Более 20 тысяч заявителей получили матпомощь после наводнения в Дагестане

Управлениями соцзащиты муниципальных образований, оказавшихся в зоне ЧС, осуществлено 20 816 выплат. В том числе единовременная материальная помощь – 14 928 выплат, финансовая помощь по потере имущества первой необходимости – 5 878 выплат на общую сумму 820,3 млн рублей, сообщил на заседании рабочей группы по оказанию единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим от наводнения врио министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров.

Из 20 пострадавших муниципальных образований в пяти – Гумбетовском, Тляратинском, Хунзахском, Чародинском и Лакском районах – выплаты пока не производились, а в Кулинском районе выплаты осуществляются медленно. Одной из главных проблем чиновник назвал отсутствие правоустанавливающих документов на домовладения,информирует правительство Дагестана 14 мая поздно вечером.

Число поданных заявлений к 14 мая на получение выплат в сообщении не озвучено.

Таким образом, от ранее прозвучавшего числа поданных заявлений, 248 843, на 1 мая, 20 816 выплат составляют 8,37%, подсчитал "Кавказский узел".

Жители подают многочисленные жалобы на медлительность властей

На заседании представители муниципалитетов заявили, что сложности с выплатами связаны с тем, что помимо отсутствия документов, люди, подавшие заявления на выплату, фактически не проживают в населенных пунктах и находятся в других регионах страны. Значительная часть отказов связана с многократной подачей заявлений одними и теми же лицами, сообщает правительство Дагестана.

Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов сообщил в своем Telegram-канале, что в ЦУР поступают многочисленные обращения из пострадавших при подтоплениях районах в связи с отказами в выплатах, длительным рассмотрением документов, несогласованностью работы различных ведомств.

Врио вице-премьера Дагестана Абдурахман Махмудов подчеркнул, что людей необходимо подробно информировать их о причинах отказов. Граждане, не имеющие правоустанавливающих документы, должны быть осведомлены о порядке оказания помощи из средств благотворительных фондов. Он отметил, что из-за отсутствия качественной обратной связи с населением на местах люди вынуждены обращаться в администрацию Президента. «Люди перечисляют инстанции, в которые они обратились, и не получили соответствующей реакции", - заявил вице-премьер, назвав такое отношение недопустимым.

Благотворительные фонды начали выплаты пострадавшим

Руководитель благотворительного фонда «Надежда» Мурад Керимов рассказал, что фондом осуществлена выплата 32 семьям. В свою очередь, руководитель благотворительного фонда «Инсан» Магомед Абдурахманов отметил, что за счет фонда 17 домов остронуждающихся семей в Новом Цилитле уже начали восстанавливать. Также фондом выплачено более 20 миллионов рублей. В ближайшее время представители фонда «Инсан» по просьбе отдельных жителей поселка Мамедкала планируют временно установить модульные дома на месте разрушенных домовладений, говорится в сообщении.

Модульные дома- это временное жилье, которое полностью готово к эксплуатации и подключено ко всем необходимым коммуникациям. Оно предназначено для людей, полностью лишившихся домов. проинформировала администрация главы Дагестана. Первыми в такие дома в Мамедкале переселились семья местного художника и одинокая мать, воспитывающая ребенка с особенностями развития, говорится в сообщении от 7 мая.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".