×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:16, 15 мая 2026

Выплаты после наводнения в Дагестане получили чуть более 8% заявителей

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дагестана выплатили матпомощь по 20,8 тысячи заявлений пострадавших в результате подтоплений, в пяти пострадавших районах выплаты не получил еще ни один житель. 

Как писал "Кавказский узел", 248 845 заявлений на оказание мер поддержки после наводнения подано в Дагестане к 1 мая, из них выплаты произведены по 10 900 заявлениям. Это лишь 4,38% от общего числа заявлений.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Более 20 тысяч заявителей получили  матпомощь  после наводнения в Дагестане

Управлениями соцзащиты муниципальных образований, оказавшихся в зоне ЧС, осуществлено 20 816 выплат. В том числе единовременная материальная помощь – 14 928 выплат, финансовая помощь по потере имущества первой необходимости – 5 878 выплат на общую сумму 820,3 млн рублей, сообщил на заседании рабочей группы по оказанию  единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим от наводнения врио министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров.

Из 20 пострадавших муниципальных образований в пяти – Гумбетовском, Тляратинском, Хунзахском, Чародинском и Лакском районах – выплаты пока не производились, а в Кулинском районе выплаты осуществляются медленно. Одной из главных проблем чиновник назвал отсутствие правоустанавливающих документов на домовладения,информирует правительство Дагестана 14 мая поздно вечером.

Число поданных заявлений к 14 мая на получение выплат в сообщении не озвучено.

Таким образом, от ранее прозвучавшего числа поданных заявлений, 248 843, на 1 мая, 20 816 выплат составляют 8,37%, подсчитал "Кавказский узел".

Жители подают многочисленные жалобы на медлительность властей

На заседании представители муниципалитетов заявили, что сложности с выплатами связаны с тем, что помимо отсутствия документов,  люди, подавшие заявления на выплату, фактически не проживают в населенных пунктах и находятся в других регионах страны. Значительная часть отказов связана с многократной подачей заявлений одними и теми же лицами, сообщает правительство Дагестана.

Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов сообщил в своем Telegram-канале, что в ЦУР поступают многочисленные обращения из пострадавших при подтоплениях районах в связи с отказами в выплатах, длительным рассмотрением документов, несогласованностью работы различных ведомств.

Врио вице-премьера Дагестана Абдурахман Махмудов подчеркнул, что людей необходимо подробно информировать их о причинах отказов. Граждане, не имеющие правоустанавливающих документы, должны быть осведомлены о порядке оказания помощи из средств благотворительных фондов. Он отметил, что из-за отсутствия качественной обратной связи с населением на местах люди вынуждены обращаться в администрацию Президента. «Люди перечисляют инстанции, в которые они обратились, и не получили соответствующей реакции", - заявил вице-премьер, назвав такое отношение недопустимым.

Благотворительные фонды начали выплаты пострадавшим

Руководитель благотворительного фонда «Надежда» Мурад Керимов рассказал, что фондом осуществлена выплата 32 семьям. В свою очередь,  руководитель благотворительного фонда «Инсан» Магомед Абдурахманов  отметил, что за счет фонда 17 домов остронуждающихся семей в Новом Цилитле уже начали восстанавливать. Также фондом выплачено более 20 миллионов рублей. В ближайшее время представители фонда «Инсан» по просьбе отдельных жителей поселка Мамедкала планируют временно установить модульные дома на месте разрушенных домовладений, говорится в сообщении.

Установка модульного дома. Фото: https://t.me/agiprd/34433Модульные дома- это временное жилье, которое полностью готово к эксплуатации и подключено ко всем необходимым коммуникациям. Оно предназначено для людей, полностью лишившихся домов. проинформировала администрация главы Дагестана. Первыми в такие дома в Мамедкале  переселились  семья местного художника и одинокая мать, воспитывающая ребенка с особенностями развития, говорится в сообщении от 7 мая.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:18, 15 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:49, 15 мая 2026
Названы имена двух убитых на Украине военных из Дагестана
Мужчина в полицейском участке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:53, 15 мая 2026
Житель Дагестана обвинен в демонстрации экстремистской символики
Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
22:44, 14 мая 2026
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка
Сотрудник ФСБ. Фото: УФСБ по РД
17:23, 14 мая 2026
Житель Дагестана обвинен в оправдании терроризма
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:41, 14 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
13:59, 8 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Сельские медики – на выход. Как "оптимизируют" медицину в Дагестане
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 мая 2026, 16:23
Верующие после обострения ситуации в Иране пополнили список политзаключенных в Азербайджане

Пляж в Анапе. 13 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16020
14 мая 2026, 14:23
Роспотребнадзор отказался предоставить данные о состоянии пляжей Анапы

Cотрудники полиции арестовывают женщин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 мая 2026, 10:26
Три сотрудницы детсада в Махачкале арестованы после травмы воспитанницы

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше