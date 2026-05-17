×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:25, 17 мая 2026

Новая группа бойцов отправлена из Грозного в зону СВО

Бойцы в аэропорту Грозного. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 17.05.26, https://t.me/RKadyrov_95/6608.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередная группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетела из аэропорта Грозного в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп военных из республики в зону боев на Украине, последний такой отчет Рамзан Кадыров опубликовал 2 мая. Из Чечни для участия в боях на Украине направлены 70520  бойцов, из них 24500 - добровольцы, в зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, заявил 25 марта глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Группа бойцов отправлена из аэропорта Грозного в зону проведения СВО, они будут служить в спецназе "Ахмат" сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, все они прошли курс подготовки в Российском университете спецназа, изучив навыки владения всеми видами стрелкового оружия, тактической медицины, инженерной подготовки, ближнего боя и беспилотных систем.

Как следует из видео, приложенного к публикации председатель Правительства ЧР, начальник Регионального оперативного штаба СВО Магомед Даудов произнес напутственную речь. Бойцы держали в руках как минимум два флага России, два флага СССР и три флага с портретами Ахмата Кадырова.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
17:01, 17 мая 2026
На передачи Зареме Мусаевой собрано чуть более четверти от необходимой суммы
Боец "Ахмата" избивает женщину. Стоп-кадр "Сапа Кавказ" от 16.05.26, https://t.me/sapakavkaz/7165.
23:59, 16 мая 2026
В Чечне отчитались об исключении из клуба "Ахмат" участника избиения женщин
16:16, 15 мая 2026
Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной
Белкиса Минцаева. Скриншот фото https://novosibirsk.flamp.ru/firm/ehtazhi_centr_nedvizhimosti_i_ipoteki-141266769847176/otzyv-8782135
03:46, 15 мая 2026
Силовики в Чечне удерживают Белкису Минцаеву второй месяц
Зарема Мусаева в суде. Скриншот публикации Команды против пыток (внесены в список иноагентов) / Telegram
21:01, 14 мая 2026
За два дня собрано более 35 тысяч рублей на передачи Зареме Мусаевой
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше