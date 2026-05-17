×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:01, 17 мая 2026

На передачи Зареме Мусаевой собрано чуть более четверти от необходимой суммы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

79 549 рублей удалось собрать за пять дней на передачи осужденной матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой на питание и лекарства. Это 26.5% от необходимой суммы в 300 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", за пять дней на передачи Зареме Мусаевой собрано более 35 тысяч рублей.  12 мая правозащитники объявили сбор средств для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, эта сумма позволит обеспечить политзаключенную всем необходимым на полгода. 

В августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения суд назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева обжаловала приговор. Судом была безоговорочно принята сторона обвинения, а право Заремы Мусаевой на защиту в ходе двухдневного рассмотрения дела было нарушено, заявила защита. В начале апреля правозащитники направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям жалобу чеченской политзаключенной Заремы Мусаевой. В ней женщина указала, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по делу идут с нарушениями.

С 12 мая для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании, собрано более 79 тысяч 549 рублей. Сбор денег ведется на платформе взаимопомощи "Заодно". Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, она позволит обеспечить Мусаеву необходимым на полгода", следует из данных на сайте платформы.

Таким образом, собрано чуть более четверти от необходимой на передачи находящейся в заключении Зареме Мусаевой.

Напомним, что в марте 2025 года правозащитники собирали такую же сумму на годовой запас лекарств, средств реабилитации и расходных материалов, необходимых Мусаевой. Две трети нужной суммы были собраны за две недели. "Спасибо за поддержку, вы меня спасаете", - написала Зарема Мусаева после передачи лекарств. 

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Боец "Ахмата" избивает женщину. Стоп-кадр "Сапа Кавказ" от 16.05.26, https://t.me/sapakavkaz/7165.
23:59, 16 мая 2026
В Чечне отчитались об исключении из клуба "Ахмат" участника избиения женщин
16:16, 15 мая 2026
Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной
Белкиса Минцаева. Скриншот фото https://novosibirsk.flamp.ru/firm/ehtazhi_centr_nedvizhimosti_i_ipoteki-141266769847176/otzyv-8782135
03:46, 15 мая 2026
Силовики в Чечне удерживают Белкису Минцаеву второй месяц
Зарема Мусаева в суде. Скриншот публикации Команды против пыток (внесены в список иноагентов) / Telegram
21:01, 14 мая 2026
За два дня собрано более 35 тысяч рублей на передачи Зареме Мусаевой
Мансур Мовлаев. Фото: Orda.kz https://orda.kz/chechenskogo-oppozicionera-otpravili-pod-arest-v-almaty-401794/
07:26, 13 мая 2026
Продление ареста Мовлаева обжаловано на фоне международного резонанса
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше