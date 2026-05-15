Силовики в Чечне удерживают Белкису Минцаеву второй месяц

Уроженку Чечни Белкису Минцаеву, которая под давлением силовиков приехала в республику, уже 32 дня удерживают в одном из ОВД без процессуального статуса.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля руководитель правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитницы, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО. Впоследствии активисты сообщили, что Минцаева находится под арестом в одном из ОВД Чечни, адвокатов к ней не пускают и запугивают. Отсутствие связи с задержанной в Чечне Белкисой Минцаевой и данных о ее процессуальном статусе в течение трех недель - серьезная опасность, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитница и юрист.

Задержанная чеченскими силовиками Белкиса Минцаева, которая жила в Новосибирске и судилась с бывшим мужем за опеку над двумя детьми, не выходит на связь уже 32 дня, сообщил 14 мая проект “Кавказ без матери”.

Правозащитники располагают данными, что пока Белкису незаконно удерживают без официальных обвинений, ее дочери, живя без матери, могут подвергаться насилию.

“Репрессивный аппарат в Чечне держит в застенках молодую женщину без оснований. Каждый день ее ареста утяжеляет преступление ее тюремщиков и обвинителей. Родственники Белкисы и даже адвокаты запуганы угрозами репрессий уже по отношению к ним и не могут ничего предпринять”, – говорится в публикации проекта.

Бывший муж Белкисы объявил на нее и дочерей “охоту” после того, как мать забрала из Чечни младшую дочь по ее же просьбе, напоминает правозащитная группа “Марем”.

“Соседа, который подвозил ее к дому мужа, задержали и вестей о нем нет. Потом задержали брата – угрожали отправить на фронт, если Белкиса не прилетит в Чечню с дочерьми. Шантажировали всю семью, и в итоге Белкиса сдалась”, – указали правозащитники в посте от 12 мая.

Чеченская правозащитница, работавшая в республике со времен войны, назвала ситуацию с Минцаевой “беспрецедентной”, так как “раньше никого из матерей, борющихся за право видеть детей, не кидали за решетку на целый месяц”.

В военные и послевоенные годы, когда силовики забирали из домов в Чечне мужчин и подростков, на их защиту выходили именно женщины. “Казалось, что женщинам проще прорваться в отдел, на блокпост, в ИВС. К ним относились иначе – снисходительнее, и это давало хоть какой-то шанс что-то узнать, кого-то вытащить, добиться ответа”, – цитирует слова правозащитницы издание “Даптар”.

Она констатировала, что в последние годы преследование женщин в Чечне “перестало восприниматься, как нечто недопустимое” – теперь на них также распространяется практика давления, угроз и применения насилия. “Сами границы дозволенного заметно изменились”, – добавила правозащитница.