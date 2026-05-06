Активисты рассказали об отсутствии информации про Белкису Минцаеву
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Более 20 дней нет связи с уроженкой Чечни Белкисой Минцаевой, которая находится под арестом в одном из ОВД республики. Адвокатов к ней не пускают и запугивают.
Как писал "Кавказский узел", 14 апреля руководитель правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитницы, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. По данным Михальченко, перед задержанием Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО. 24 апреля активисты сообщили, что связи с Минцаевой нет, ей не предъявлены обвинения и не предоставлен адвокат.
Уроженка Чечни Белкиса Минцаева, пытавшаяся добиться проживания вместе с нею дочерей после развода с мужем, уже больше двадцати дней остается под арестом в одном из ОВД в Чечне, сообщили 5 мая корреспонденту «Кавказского узла» в организации «Кавказ без матери».
«Адвокатов не подпускают и пугают. 13 апреля она пропала, с тех пор о ней нет никакой информации», - заявили активисты.
Напомним, что 9 апреля было опубликовано видеообращение жительницы Новосибирска Белкисы к главе СКР Александру Бастрыкину. Она рассказала, что два года назад бывший муж "выкрал" двух ее дочерей, когда они гостили на каникулах у бабушки (матери Белкисы) в Чечне. В августе 2024 года Надтеречный райсуд по иску Белкисы постановил оставить 12-летнюю дочь с матерью, а девятилетняя дочь осталась с отцом, пока идет судебный процесс по определению её места жительства. 6 апреля женщина приехала в Чечню, чтобы повидаться с младшей дочерью. Девочка, чьё место жительства суд еще не определил, рассказала, что хочет жить с матерью и сестрой, и Белкиса забрала дочь в Новосибирск. Тогда, по ее словам, бывший супруг подал заявление о похищении ребёнка - на неё и её знакомого, который сопровождал её в поездке. Знакомого Белкисы задержали, и его местонахождение неизвестно, а Белкисе и её родственникам начали поступать угрозы с разных номеров от имени ее бывшего мужа.
Шесть таких историй, о которых стало известно за последние годы, собраны в справке "Кавказского узла" "Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"