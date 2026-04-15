08:10, 15 апреля 2026

Правозащитники сообщили о задержании в Чечне матери похищенных детей

Кадр видеообращения Белкисы к Александру Бастрыкину https://t.me/bloodysx/54358

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Надтеречном районе задержали Белкису Минцаеву, которая жаловалась Бастрыкину на угрозы, поступившие ее семье после того, как она вернула из Чечни одну из дочерей, увезенных бывшим мужем.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля было опубликовано видеообращение жительницы Новосибирска, представившейся Белкисой, к главе СКР Александру Бастрыкину. В обращении женщина заявила об угрозах, поступающих ее семье после того, как она вернула из Чечни младшую дочь, увезенную бывшим мужем. Знакомый, присутствовавший при возвращении девочки, задержан по делу о похищении, рассказала она.

По словам жительницы Новосибирска, два года назад ее бывший муж "выкрал" двух ее дочерей, когда они гостили на каникулах у бабушки (матери Белкисы) в Чечне. В августе 2024 года Надтеречный райсуд по иску Белкисы постановил оставить 12-летнюю дочь с матерью, а девятилетняя дочь осталась с отцом, пока идет суд по определению её места жительства. 6 апреля женщина приехала в Чечню, чтобы повидаться с младшей дочерью. Девочка рассказала, что хочет жить с матерью и сестрой, и Белкиса забрала дочь в Новосибирск. Тогда, по ее словам, бывший супруг подал заявление о похищении ребёнка - на неё и её знакомого, который сопровождал её в поездке. Мужчину задержали, и его местонахождение неизвестно, а Белкисе и её родственникам начали поступать угрозы с разных номеров от имени ее бывшего мужа.

Скриншот публикации Лидии Михальченко https://www.facebook.com/lidia.mikhalchenko (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России)О задержании 33-летней Белкисы Минцаевой силовиками в Надтеречном районе Чечни сообщила 14 апреля на своей странице в Facebook* руководитель проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко.

"Белкиса уже более суток в кутузке в Чечне без всяких оснований. Ее дети отданы насильно безработному отцу, в дом, где они видели насилие", - написала она.

Когда адвокат позвонила на горячую линию силовой структуры, "ей не объяснили ничего про задержания, но достойно выспросили ее личную информацию", отметила правозащитница.

"Белкиса, со слов горячей линии, находится в [здании силовой структуры]... Белкису должны отпустить, как минимум, и немедленно", - говорится в публикации.

Позднее в комментарии к своей публикации Михальченко добавила, что силовики не отвечают, где Минцаева, или говорят, что ее у них нет. "Адвокату сказали, что "пришлют письменный ответ". Непонятно, что с Белкисой", - отметила она.

Женщина с детьми. Иллюстрация создана
19:03 02.03.2026
Жительница Чечни смогла вернуть дочерей после развода
Жительница Чечни Анна Аладышева смогла вернуть детей после огласки правозащитников. Раньше ей было позволено видеть детей лишь два часа в месяц под контролем бывшего мужа.

Напомним, даже решение суда и визиты судебных приставов не дают гарантий, что мать, разлученная на Кавказе со своим ребенком, сможет видеться ним. Шесть таких историй, о которых стало известно за последние годы, изложены в справке "Кавказского узла" "Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми".

Мужчины из регионов Северного Кавказа нередко забирают своих детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью. Особенно сложная ситуация, по данным правозащитников, в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

На Северном Кавказе ориентируются на традицию, согласно которой дети должны воспитываться в семье отца. В результате матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми".

+49 157 72317856
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
