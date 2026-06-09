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16:52, 9 июня 2026

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тагир Наврузбегов Шалбуз Магомедов из Курахского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники публично назвали имена как минимум 1974 убитых там комбатантов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 8 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине как минимум 1972 военных из Дагестана. 

Имена еще двух убитых на Украине военных из Дагестана обнародовала сегодня администрация Курахского района республики, отчитавшись о передаче их родственникам посмертных наград. 

Убитые - рядовой Тагир Наврузбегов из села Бугдатепе и рядовой Шалбуз Магомедов из села Ашар. Наврузбегов посмертно награжден орденом Мужества, Магомедов - медалью Суворова, следует из публикации в Telegram-канале муниципалитета. 

Награды обоих бойцов переданы их родителям. Возраст и детали биографии убитых в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1974 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

О другом убитом на Украине выходце из Курахского района местная администрация сообщала в январе - тогда стало известно, что убит Иса Рамазанов. 

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

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Автор: "Кавказский узел"

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