Военный из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иса Рамазанов из Курахского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1774 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 12 января чиновники официально признали убитыми на Украине не менее 1773 бойцов из Дагестана.

Глава Курахского района Замир Азизов передал орден Мужества отцу погибшего военнослужащего Исы Рамазанова. Награду, которой их сын Иса Рамазанов был удостоен посмертно, получил его отец, Магамед Рамазанов, сообщила администрация Курахского района в Telegram-канале. Деталей биографии и гибели военного администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1774 военнослужащих из Дагестана.

В марте 2025 года власти сообщали о двух убитых бойцах из села Икра Курахского района Дагестана - Рагиме Велиеве и Назиме Эскендерове.

Статистика СВО: для юга России потери растут "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

По данным "Кавказского узла", к 14 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции свыше 8450 бойцов с юга России: не менее 4178 бойцов из СКФО и 4294 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, в конце сентября 2025 года участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте, а в декабре - на отсутствие газа в доме в Избербаше. В январе бывшие участники СВО заявили в обращении к главе Дагестана, что жителям села Ашага-Ярак Хивского района в результате продажи земель отгонного животноводства негде пасти скот.

Такие обращения вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.