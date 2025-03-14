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18:00, 14 марта 2025

Аналитики оценили заявление Меликова об обращениях с фронта

Сергей Меликов. Фото: https://chechnya.gov.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обращения участников СВО из Дагестана к властям вызваны множеством проблем в республике, и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал глава Дагестана Сергей Меликов.

Участники военной операции из Рутульского района и местные жители 5 марта призвали власти не допустить строительства водозабора для нужд Ахтынского района в долине реки Лалаан, так как это лишит сельчан доступа к реке. Днем ранее было опубликовано обращение участников специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана, которые пожаловались на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот.

Заявление Меликова об обращениях участников СВО к властям дагестана "Кавказскому узлу" прокомментировали председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, председатель Независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомед Шамилов и дагестанский журналист, говоривший на условиях анонимности

Слова Меликова говорят о его личной усталости от обращений с фронта, считает Шамиль Хадулаев.

"Мне кажется, что дело не в том, что о проблемах республики узнают в Кремле. Скорее всего, он просто устал от многочисленных видеообращений. В словах Меликова есть логика. Регулярно появляются новые обращения участника СВО и не всегда озвученные проблемы является столь важными, что их надо решать не иначе как через военных. Во многих случаях люди ничего не предпринимают и сразу просят участников СВО записать ролик. Например, проблема в селе Хубар. Сколько участников СВО записало видеообращение, такое ощущение было, что все участники СВО из этого села и окружающих аулов записали видео. Но зачем? Они думают, что власти не видят обращения? Нет, власти видят, и почти всегда сразу начинают решать проблемы. Нельзя надоедать многочисленными видео об одной и той же проблеме", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключает, что жители республики в попытке ускорить решение своих проблем манипулятивно пытаются заручиться поддержкой участников СВО.

"Они во многих случаях это делают не со зла, просто очень хотят, чтобы об их проблеме заговорили участники военной операции. Им кажется, что таким образом проблема сразу же будет решена. Но они не понимают, что такие действия могут привести к недоверию к тому, о чем говорят бойцы. То есть люди начнут сомневаться, а правду ли они говорят, есть ли на самом деле такая проблема. Важно говорить о реальных проблемах, чтобы доверие к ним не исчезло. Очень много случаев, когда озвученные ими проблемы решались. Вот один пример. СВОшник заявил, что пожилой женщине отключили газ в каком-то селе, я опубликовал это обращение, буквально через несколько минут мне позвонили и сказали, что местные власти уже решают проблему. Через пару часов проблема была решена. И таких примеров куча», - рассказал Хадулаев.

Он исключает, что отныне обращения участников СВО по поводу сугубо республиканских проблем не будут иметь никакого приоритета для республиканских и местных властей.

"Это исключено. Они продолжат решать проблемы, озвученные участниками СВО. Просто власти уже будут мониторить и выявлять манипулятивные видеообращения. Они будут проверять, есть ли такая проблема на самом деле и будут ее решать. Власти не будут игнорировать обращения. Если проблема серьезная, то она будет донесена до властей, и меры будут приняты", - отметил он.  

Меликов и устал, и жалоб в Кремль на ситуацию в Дагестане много, и он явно не заинтересован в том, чтобы в республике были независимые, публикующие критическую для него информацию, медиа

Глава Дагестана устал от многочисленных обращений участников СВО, призывающих решить ту или иную проблему, считает дагестанский журналист, пожелавший остаться неназванным.

 "Меликов и устал, и жалоб в Кремль на ситуацию в Дагестане много, и он явно не заинтересован в том, чтобы в республике были независимые, публикующие критическую для него информацию, медиа. Особенно по нему ударило то, что было много обращений участников СВО из села Хубар Казбековского района, требующих снять с должности главу района и обратить внимание на земельный вопрос. Даже визит председателя правительства в район напряжение не сбавил, это нарушило гладкость планов Меликова и его команды", - сказал он «Кавказскому узлу».

Он согласен с оценкой Меликова, что жители республики в попытке ускорить решение своих проблем манипулятивно пытаются заручиться поддержкой участников СВО.

"Но  это вынужденная, крайняя необходимость. Других механизмов влияния на ситуацию в республике у населения не осталось. Обратная связь между народом и властями отсутствует. Силовые структуры региона в большей своей части, бездействуют. Единственный способ докричаться до властей и попробовать добиться положительного решения - это обратиться напрямую к президенту России, используя свой статус участника СВО. Ведь, во-первых, к ним особое внимание, а, во-вторых, у бойцов возникает вопрос: за что мы воюем, если у нас дома не исправляется ситуация?", - отметил он.

По его словам, властям Дагестана в любом случае придется реагировать на озвученные участниками СВО проблемы.

«Он-то может сказать что угодно, но, по факту, обращения участников СВО регистрируются в Москве, в федеральном центре. Поэтому обращать внимание на них придется. Тут важен другой момент: насколько информация о жизни республики стала критично опасной для репутации глав субъектов страны. Раньше, чтобы Москва обратила внимание на Дагестан, надо было погрязнуть в коррупционных скандалах, в деятельности кланов и нарушениях закона силовиками. Сейчас же для властей представляет опасность о том, что у людей отсутствует свет, вода, газ. И местные власти готовы объявлять преступниками - террористами те площадки, которые оповещают население об этом», - подчеркнул журналист.

Председатель Независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомед Шамилов указал, что обращения к Меликову участников СВО вызваны массой нерешенных проблем в Дагестане.

"Он устал получать столько видеообращений, но это его работа – решать проблемы жителей Дагестана. Люди на местном уровне не могут достучаться до властей, поэтому и обращаются к нему. Это стало инструментом для решения проблем. Когда другие механизмы не действуют, то люди просят помочь участников СВО", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, многие проблемы решали именно по той причине, что о них рассказывали участники СВО.

"Когда человек находится на СВО, где много различного рода проблем, но вынужден записывать видеообращение для решения проблемы в Дагестане, это ненормально. Но такова ситуация в республике. Столько проблем, что решение всех кажется невозможным. И среди озвученных проблем много преувеличений. Но в любом случае примеров решения проблемы с помощью участников СВО много. Был случай, когда ветеран не получал лекарства, и сослуживцы попросили решить проблему, она была решена. Была история о том, что участник СВО не получает жилье, которое ему полагается, власти вмешались и ему дали квартиру", - рассказал он.                           

Шамилов тоже исключает, что проблемы, озвученные участниками СВО, будут проигнорированы.

"Нет, это невозможно. Власти не могут не обращать внимания на озвученные проблемы. Если будет безразличие, то обращений будет вдвое, втрое больше. От того, что будут игнорировать проблему, ничего не поменяется. Власти это понимают", - указал он. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 февраля глава Дагестана пообещал другому участнику военной операции Мевлану Магомедову справедливое расследование обстоятельств смерти его сестры, которая умерла после кесарева сечения в Дербенте. В январе Минздрав Дагестана начал проверку действий врачей Дербентской центральной городской больницы после смерти роженицы от перитонита. Врачи отстранены от работы. 22 января жительница Магарамкентского района была выписана домой после родов путем кесарева сечения из Дербентской центральной городской больницы. Однако 24 января ее повторно экстренно доставили в Дербентскую ЦГБ с признаками перитонита. Несмотря на проведенную операцию, спасти женщину не удалось, сообщил 30 января Минздрав Дагестана.

"Кавказский узел" опубликовал видеообращение Мевлана Магомедова к Сергею Меликову и напомнил о прошлых обращениях участников СВО к главе Дагестана, которые остались без ответа. Так, дагестанские бойцы дважды обращались к Меликову с просьбой не устраивать свалку у бархана Сарыкум. Меликов на обращения не отреагировал, а протесты жителей против мусороперерабатывающего предприятия назвал провокацией. Бойцы из селения Рубас Дербентского района просили построить в селе детсад. Глава республики также не отреагировал на обращение.

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Автор: Роман Кужев

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