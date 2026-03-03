Глава детсада в Парауле отправлена в СИЗО после отравления детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура в Карабудахкентском районе Дагестана добилась строгой меры пресечения для руководительницы центра по уходу и присмотру за детьми в селе Параул, где воспитанники отравились угарным газом.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля детский центр "Чудо" в Парауле, где воспитанники отравились угарным газом, был закрыт по решению Роспотребнадзора и опечатан. Ведомство обратилось в суд с требованием приостановить работу учреждения.

2 февраля 10 воспитанников частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района были госпитализированы с отравлением угарным газом. Позже из больницы были выписаны трое из 10 детей. Причиной отравления был назван отопительный прибор, с нарушениями подключенный к газопроводу. 4 февраля все пострадавшие дети были выписаны из больницы.

Индивидуальный предприниматель, руководившая частным детском учреждении в селе Параул, отправлена в следственный изолятор по требованию следователей и прокуратуры.

Карабудахкентский районный суд Дагестана первоначально отказался заключать женщину под стражу и назначил ей месяц домашнего ареста, но надзорное ведомство добилось пересмотра этого решения, подав апелляцию, Верховный суд Дагестана отменил постановление районного суда и направил дело на новое рассмотрение.

Рассмотрев материалы дела повторно, Карабудахкентский райсуд заключил обвиняемую под стражу на один месяц и девять дней, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Предприниматель обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК России), эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы. По данным прокуратуры, в работе центра по уходу за детьми были выявлены многочисленные нарушения - учреждение, в частности, функционировало в самовольном строении, суд уже постановил снести его.

Ранее прокуратура сообщила, что одноэтажное здание, которое индивидуальный предприниматель арендовала у собственника, было построено без разрешительной документации.