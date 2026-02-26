×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:43, 26 февраля 2026

Суд отправил в СИЗО мать умершей в Дербенте девочки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Дербента, задержанная в связи со смертью полуторагодовалой дочери от голода, помещена под стражу. В суде она не признала вину и заявила, что имеет высшее педагогическое образование. 

Как писал "Кавказский узел", тело полуторагодовалого ребенка, умершего от голода, изъяли полицейские у жительницы Дербента при проверке документов. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Сегодня правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве собственной дочери. 

Дербентский городской суд поместил под арест жительницу города, задержанную по делу о смерти малолетней дочери. В суде женщина не признала вину во вменяемом ей преступлении. 

"По данным следствия, женщина вела затворнический образ жизни, от помощи родственников и социальных служб отказывалась", - сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана. 

Обвиняемая утверждает, что у нее высшее педагогическое образование. Об этом женщина заявила во время заседания, отвечая на вопрос судьи. По решению суда она арестована на один месяц и 25 суток, до 20 апреля 2026 года включительно.

Дело по-прежнему расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК России). Умершей девочке, дочери обвиняемой, был один год и три месяца, уточняется в сообщении. 

Обвиняемая долгое время жила в Сирии, потом вернулась в Дагестан, где и родила в 2024 году девочку, умершую, предположительно, от истощения. Эксперты сделали предварительный вывод, что у женщины могут быть "психические отклонения", отмечает "Сапа Кавказ".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:39, 26 февраля 2026
Уроженка Дагестана получила тюремный срок за фейки о российской армии
19:23, 26 февраля 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
17:20, 26 февраля 2026
Двое комбатантов из Волгоградской области убиты в боевых действиях
00:40, 26 февраля 2026
1
 Суд в Адыгее отказал экологам в защите леса
23:12, 25 февраля 2026
ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на военном аэродроме на Кубани
21:10, 25 февраля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Студент у батарейного шкафа на железной дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:33, 26 февраля 2026
Дело студента из Дагестана о теракте в Подмосковье дошло до суда
Каски военных. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:34, 26 февраля 2026
Названы имена пяти убитых на Украине военных из Дагестана
Сотрудник полиции проверяет документы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:50, 24 февраля 2026
Жительница Дербента попала под следствие после смерти ребенка от голода
00:58, 21 февраля 2026
Видео с оправданием терроризма привели подростка из Дагестана к уголовному делу
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру
02:41, 20 февраля 2026
Зиявудин Ашиков пожаловался на отказы в отправке на фронт
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Аслан Гагиев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 14:24
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву

Девушка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 11:24
Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана

Собака. Фото: pixabay.com
26 февраля 2026, 05:32
Кубанские зоозащитники добились возбуждения дела о жестоком убийстве собаки

Отсыпка пляжа. Скриншот публикации Маковозовы / Telegram
26 февраля 2026, 02:36
Власти отчитались о новом этапе восстановления пляжей Анапы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше