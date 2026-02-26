Суд отправил в СИЗО мать умершей в Дербенте девочки

Жительница Дербента, задержанная в связи со смертью полуторагодовалой дочери от голода, помещена под стражу. В суде она не признала вину и заявила, что имеет высшее педагогическое образование.

Как писал "Кавказский узел", тело полуторагодовалого ребенка, умершего от голода, изъяли полицейские у жительницы Дербента при проверке документов. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Сегодня правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве собственной дочери.

Дербентский городской суд поместил под арест жительницу города, задержанную по делу о смерти малолетней дочери. В суде женщина не признала вину во вменяемом ей преступлении.

"По данным следствия, женщина вела затворнический образ жизни, от помощи родственников и социальных служб отказывалась", - сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Обвиняемая утверждает, что у нее высшее педагогическое образование. Об этом женщина заявила во время заседания, отвечая на вопрос судьи. По решению суда она арестована на один месяц и 25 суток, до 20 апреля 2026 года включительно.

Дело по-прежнему расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК России). Умершей девочке, дочери обвиняемой, был один год и три месяца, уточняется в сообщении.

Обвиняемая долгое время жила в Сирии, потом вернулась в Дагестан, где и родила в 2024 году девочку, умершую, предположительно, от истощения. Эксперты сделали предварительный вывод, что у женщины могут быть "психические отклонения", отмечает "Сапа Кавказ".