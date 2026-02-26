Названы имена пяти убитых на Украине военных из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гаджимурад Цараинов, Ширвани Магомедов и трое их земляков из Ботлихского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально назвали убитыми там как минимум 1832 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 февраля официальные представители власти обнародовали имена по меньшей мере 1827 бойцов из Дагестана, убитых на Украине.

Имена пятерых убитых на Украине военнослужащих из Ботлихского района стали известны из отчета районной администрации об увековечении памяти участников боевых действий. Доски с их именами установлены в Сквере памяти в Ботлихе.

Среди убитых - Гаджимурад Цараинов из села Алак, Ширвани Магомедов из села Тасута, Руслан Магомедов и Махмуд Джамалудинов из села Шодрода и Камалудин Джаватханов из села Годобери. Все они ранее были посмертно награждены орденами Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Согласно информации на досках, 34-летний Гаджимурад Цараинов был убит в июне 2025 года. Руслану Магомедову, убитому в декабре, было 24 года. 38-летний Ширвани (на мемориальной доске указано имя Шервани) Магомедов - в ноябре того же года.

Махмуд Джамалудинов (фамилия на доске, в тексте чиновников он назван “Джамаловым”) был убит в марте 2025 года в возрасте 54 лет. Камалудин Джаватханов был убит в сентябре 2025 года, спустя несколько дней после своего 39-го дня рождения.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1832 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В августе 2025 года администрация Ботлихского района сообщала, что на Украине убит Шамиль Муртазалиев из села Муни. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.