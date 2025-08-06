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23:06, 6 августа 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамиль Муртазалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1492 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 4 августа власти  официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1491 бойца из Дагестана. 

Житель села Муни Шамиль Муртазалиев убит в военной операции. В октябре 2023 года он добровольцем отправился в зону СВО. Убит в районе села Андреевка Артемовского района, сообщила сегодня администрация Ботлихского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена Мужества его жене и сыну. Возраст убитого и другие биографические данные в публикации чиновников не приводятся. 

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1492 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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