Мобилизованный из Дагестана убит на Украине

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Рамазан Мусаев из Хивского района убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине чиновники назвали имена как минимум 1491 убитого там военного из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 августа власти официально признали убитыми на Украине не менее 1490 бойцов из Дагестана.

Уроженец села Хоредж Рамазан Мусаев - мобилизованный, служил стрелком в мотострелковом батальоне в звании ефрейтора, был убит в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Хивского района. Возраст убитого и другие биографические данные в публикации чиновников не приводятся.

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1491 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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