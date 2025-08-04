×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:50, 4 августа 2025

Мобилизованный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Мусаев из Хивского района убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине чиновники назвали имена как минимум 1491 убитого там военного из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", ко 2 августа власти официально признали убитыми на Украине не менее 1490 бойцов из Дагестана. 

Уроженец села Хоредж Рамазан Мусаев - мобилизованный, служил стрелком в мотострелковом батальоне в звании ефрейтора, был убит в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Хивского района. Возраст убитого и другие биографические данные в публикации чиновников не приводятся. 

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1491 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:54, 4 августа 2025
ФСБ рапортовала о пресечении теракта в Кабардино-Балкарии
08:58, 4 августа 2025
Минобороны отчиталось о перехвате беспилотников на юге России
07:36, 4 августа 2025
Массированная атака БПЛА отражена в Волгоградской области
03:24, 4 августа 2025
Ограничена работа аэропорта Волгограда
15:01, 3 августа 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
11:05, 3 августа 2025
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Икран Икрамов. Фото: администрация Новолакского района.
22:54, 1 августа 2025
Военный из Дагестана убит на Украине
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:46, 29 июля 2025
За неделю с 21 по 27 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
01:51, 26 июля 2025
Длительные отключения электроэнергии возмутили жителей Махачкалы
Магомед Магомедов 15 января 2024 года. Фото https://t.me/chernovik/66414
23:56, 24 июля 2025
Магомед Магомедов добивается компенсации за срыв пикета и неправомерное задержание
Тимур Давудбеков. Фото: пресс-служба администрации Тарумовского района.
22:54, 24 июля 2025
Мобилизованный из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Cход селя в Тырныаузе. Скриншот видео https://t.me/mchskbr/7925
04 августа 2025, 15:59
Сход селей в Кабардино-Балкарии указал на актуальность новых решений для защиты от стихийных бедствий

Активисты у здания суда в Батуми. Кадр видео JAMnews.
01 августа 2025, 21:55
Протестующие в Тбилиси и Батуми потребовали освободить политзаключенных

Рамзан Кадыров во время тренировки. 1 августа 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/clips279938622?z=clip279938622_456249037
01 августа 2025, 18:58
Кадыров обнародовал видео тренировки после перерыва в публичной активности

Памятник Айвазовскому в Карабахе. Фото: министерство культуры Армении
01 августа 2025, 12:50
Баку и Москва обменялись обвинениями после сноса памятника Айвазовскому в Карабахе

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше