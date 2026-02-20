Зиявудин Ашиков пожаловался на отказы в отправке на фронт

Бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков, осужденный по делу о финансировании терроризма и покушении на силовика, трижды просил отправить его в зону боев на Украине и трижды получил отказы.

Как писал "Кавказский узел", бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков были обвинены в финансировании терроризма и покушении на силовика. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. В сентябре 2023 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Раипа Ашикова к 14 годам колонии, а Зиявудина Ашикова - к 12 годам и шести месяцам колонии.

Раип Ашиков заявлял о своей невиновности и указывал, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным чиновником. Родные Ашиковых и обвиняемого по их делу Омара Абдурашидова неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело сфальсифицировано. По версии близких Ашикова, он стал участником уголовного дела после того, как выявил многомиллиардные хищения в ходе расследования дела в отношении дагестанского филиала "Россельхозбанка". В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продлевание меры пресечения.

О многократных отказах в подписании военного контракта Зиявудин Ашиков пожаловался представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана, которые 19 февраля посетили СИЗО-1 в Махачкале.

“Полковник Зиявудин Ашиков, заявил, что трижды подавал заявление об отправке в зону специальной военной операции, однако все три раза получил отказ”, - написал глава ОНК Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Как утверждает Ашиков, он не единственный из бывших силовиков, которому отказывают в возможности освободиться на условиях участия в боевых действиях.

“По словам Ашикова, аналогичные просьбы поступают и от других бывших сотрудников, находящихся в СИЗО, но им также отказывают”, - добавил Хадулаев. Он отметил, что сотрудники комиссии направят свое заключение о посещении следственного изолятора и беседах с подследственными в прокуратуру Дагестана.

"Кавказский узел" неоднократно писал о бывших силовиках, которые, оказавшись под следствием, отправлялись в зону военных действий. Так, спустя три года после смерти Курбана Далгатова в Советском РОВД Махачкалы большинству силовиков так и не вынесены приговоры, при этом пять из обвиняемых отправились в зону военной операции на Украине.

В январе суд Махачкалы заключил под стражу бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, подозреваемого в мошенничестве. Ранее администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции.

4 февраля 2021 года бывший полицейский из Северной Осетии Вадим Техов был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения. В мае 2023 года родственники Гагиевой заявили, что Техов был замечен во Владикавказе, и потребовали объяснений от прокуратуры об освобождении осужденного. Летом 2025 года Техова похоронили во Владикавказе, при этом его смерть не была связана с участием в боевых действиях,