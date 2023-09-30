Вынесен приговор Ашиковым и Абдурашидову

30 сентября 2023, 05:59

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова к 14 годам колонии, бывшего врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова к 12 годам и шести месяца колонии, Омара Абдурашидова - к 17 годам колонии, признав их виновными в содействии терроризму и покушении на жизнь полицейского.

Как писал "Кавказский узел", бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков обвиняются в финансировании терроризма и покушении на силовика. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве в особо крупном размере и финансировании терроризма. 25 сентября суд отклонил ходатайства защиты об исследовании спорных доказательств по делу Ашиковых и Абдурашидова.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 29 сентября вынес приговор Раипу Ашикову, Зиявудину Ашикову и Омару Абдурашидову, пишет ТАСС.

Раип Ашиков приговорен к 14 годам колонии строгого режима, Зиявудин Ашиков - к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима, Омар Абдурашидов - к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме, информирует "Интерфакс".

Суд установил, что Ашиковы участвовали в организации незаконной продажи лекарств через аптеки Каспийска, Хасавюрта и Махачкалы, а также организации покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов, который отказался им содействовать. Абдурашидов, по версии следствия, следил за упомянутым сотрудником. В марте 2012 года в Махачкале в правоохранителя несколько раз выстрелили, после чего он был госпитализирован.

Кроме того, как установил суд, Абдурашидов в декабре 2018 года предоставил члену незаконного вооруженного формирования 200 тысяч рублей, ранее, в ноябре того же года он вступил в НВФ.

Также, по данным суда, один из Ашиковых участвовал в вымогательстве 10 миллионов рублей для финансирования террористической деятельности.

Комментариями осужденных и их адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, Раип Ашиков заявлял о своей невиновности и указывал, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным чиновником. Омар Абдурашидов утверждал, что его пытали, добиваясь оговора Ашикова. Родные Абдурашидова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело сфальсифицировано. По версии близких Ашикова, он стал участником уголовного дела после того, как выявил многомиллиардные хищения в ходе расследования дела в отношении дагестанского филиала "Россельхозбанка". В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.

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