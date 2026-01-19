Бывший глава райадминистрации в Дагестане задержан после решения уехать на СВО

Бывший руководитель Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев задержан по подозрению в коррупции.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2025 года администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Уллубия Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя.

Депутаты указали, что Ханмурзаев при заключении контракта с Минобороны не уведомил депутатский корпус о своем решении. Глава Дагестана Сергей Меликов в своей резолюции указал, что поддерживает инициативу районного собрания о прекращении полномочий главы района. По данным «Черновика», отставка Ханмурзаева готовилась с октября и была инициирована именно Сергеем Меликовым.

Задержан бывший глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев, подозреваемый в коррупционных преступлениях, сообщил "Интерфаксу" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

"Задержан Уллубий Ханмурзаев, который, находясь на должности руководителя Буйнакского района, отправлялся в зону СВО", - цитирует источник в силовых структурах Дагестана ТАСС.

Дополнительной информации в сообщении агентств не приводится.

Напомним, Уллубий Ханмурзаев – бывший следователь СКР. Он был назначен и.о. главы администрации Буйнакского района в январе 2023 года. В преддверии выборов главы района депутаты райсобрания заявляли о давлении. 5 июля 2023 года Ханмурзаев был избран главой муниципалитета, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, участвовавших в сессии.

Есть предположения, что Уллубий Ханмурзаев был креатурой влиятельного экс-госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, и после того, как к тому возникли вопросы у правоохранителей, последовали действия и в отношении главы района, сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. Напомним, что 25 июня 2025 года силовики задержали Магомед-Султана Магомедова, а 1 июля стало известно о его увольнении с поста госсекретаря. ФСБ озвучила версию о причастности Магомедова к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - "Дагнефтепродукт". В бытность госсекретарем Магомедов не проявлял себя активно как публичная фигура, но пользовался своим постом для формирования группы влияния в республике, считают местные аналитики.