Лента новостей
12:04, 25 февраля 2026

Прокуратура потребовала изъять многомиллиардные активы бывшего депутата из Дагестана

Ризвангаджи Исаев. Фото: https://chernovik.net/content/inye-smi/vozvrashchenie-dagestanskogo-evropeyca-kavpolitоsya-stroit-v

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд Краснодара поступил иск Генпрокуратуры, требующей обратить в доход государства земли, дома и доли в бизнесе, принадлежащие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву и его близким. Общая стоимость имущества превышает 10 миллиардов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года Генпрокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость, принадлежащие бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Стоимость 53 объектов недвижимости ведомство оценило в 500 миллионов рублей. 

В августе 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и его 18 родственников. Среди активов стоимостью более 2,1 млрд рублей указаны кинотеатр "Россия" (ныне "Кинопарк Парамакс"), земельные участки для строительства торговых центров, гостиницы, жилых домов и роддома. В связи с исками к Амирову и Магомедову под арестом оказалась недвижимость людей, не связанных с бывшими чиновниками. Один из них столкнулся с риском изъятия имущества.

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву и его семье. Ведомство просит изъять в доход государства имущество на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщает сегодня со ссылкой на свои источники РБК.

Иск подан в Ленинский райсуд Краснодара, ответчиками указаны девять физлиц, включая бывшего депутата, его нынешнюю и бывшую жен, детей, а также восемь юрлиц, среди которых Газтрансбанк, Тепловая транспортная компания, ООО «Центр-Отель» (владелец отеля Marriott в Краснодаре), пишет издание.

По версии ведомства, до избрания депутатом Ризвангаджи Исаев вместе со своим братом Шамилем Исаевым владел в Краснодарском крае и Дагестане коммерческими организациями и вел деятельность в сфере строительства и коммунального хозяйства.

Ризвангаджи Исаев был депутатом Госдумы с 2007 по 2011 год, Генпрокуратура в иске указала, что он использовал свои служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения, рассказали источники издания.

Как считает прокуратура, за счет земель и полученных от их реализации незаконных доходов Исаев реализовал на территории Краснодара крупные девелоперские проекты, в том числе построил жилые комплексы «Европея» и «Немецкая деревня».

Муртузали Муртузалиев (в центре). Фото: Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан
17:24 19.11.2025
Генпрокуратура потребовала изъять имущество дагестанского депутата
Генпрокуратура подала иск к депутату парламента Дагестана Муртузали Муртузалиеву, его гражданской жене и ее родным об изъятии имущества на 850 миллионов рублей.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства доли, принадлежащие семье Исаевых в Газтрансбанке (более 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%), СЗ «Сармат» и «Сармат Строй» (по 90%), Арс Капитал (100%), Гелиос (почти 30%), Тепловая транспортная компания (90%). Совокупная стоимость активов составляет 10 миллиардов рублей.

Кроме того, по данным ведомства, 127 земельных участков, 43 нежилых здания и помещения, 21 жилой дом и квартира в Москве, Дагестане и Краснодарском крае регистрировались Исаевым на родственников и доверенных лиц. Кадастровая стоимость перечисленного имущества составляет около 1,3 миллиарда рублей, пишет издание.

Иск зарегистрирован 20 февраля и принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 10 марта. Иск подан в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», информирует сегодня "Коммерсант".

Ризвангаджи Исаев - уроженец села Согратль Гунибского района, он был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», входил в комитет по строительству и земельным отношениям. Ризвангаджи Исаев - родной брат бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, сообщает сегодня дагестанское издание Mirmol.ru.

Напомним, Шамиль Исаев в 2015-2018 годах был зампредседателя правительства Дагестана. 1 июля 2022 года Исаев был осужден на 16 лет лишения свободы: суд признал его заказчиком убийства главреда "Черновика" Хаджимурада Камалова. В декабре 2025 года стало известно, что коллегия Верховного суда России отклонила кассационные жалобы осужденных за убийство Камалова. При этом к моменту рассмотрения жалоб Шамиль Исаев, по данным "Коммерсанта", успел отправиться на СВО и вернуться оттуда, получив ранение.

Автор: "Кавказский узел"

