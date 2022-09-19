Амиров Саид Джапарович

19 сентября 2022, 12:58

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Российский дагестанский политик. Бывший мэр Махачкалы. Арестован 2 июня 2013 года по подозрению в приготовлении к совершению теракта и организации заказного убийства следователя Арсена Гаджибекова. 27 августа 2015 года приговорен к пожизненному заключению.

Конфискация в первой инстанции

6 сентября 2022 года Кировский районный суд Саратова в первой инстанции удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества родственников бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и связанных с ним людей. Стоимость изъятого в пользу государства имущественного комплекса составляет более пяти миллиардов рублей, это, в частности, 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка.

На сайте суда указано, что по делу об изъятии имущества проходили ответчиками 36 физических и юридических лиц, в качестве третьих лиц - 27 граждан, администрация Махачкалы, семь юридических лиц, территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Дагестане и управление федеральной службы судебных приставов по Дагестану, а также семь представителей.

Дело "Кровавого Рузвельта"

31 мая 2013 года Следственный комитет России возбудил в отношении Саида Амирова дело по части 3 статьи 33 и статье 295 УК РФ — организация посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Амиров обвиняется в организации убийства и.о. руководителя следственного отдела СК по Советскому району города Махачкалы Арсена Гаджибекова, который был расстрелян неизвестными 14 декабря 2011 года в городе Каспийске (Дагестан).

2 июня 2013 года Амиров был задержан в Махачкале по подозрению в организации убийства следователя Арсена Гаджибекова и отправлен в Москву. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал арест Саида Амирова. Вместе с Амировым по уголовному делу были задержаны "более 10 соучастников", большинство из которых также этапировали в Москву. Кроме того, следователи начали проверять Амирова и предполагаемых соучастников на причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений на территории Дагестана.

Баганд Магомедов, заместитель Амирова, заявил, что операция по задержанию его подзащитного и обыски в его доме и на рабочем месте прошли с многочисленными нарушениями. .

13 июня 2013 года появилась подтвержденная ФСИН информация, что Саид Амиров, находясь в следственном изоляторе в Москве, перерезал себе вены на руках и ногах и был госпитализирован в столичную городскую клиническую больницу №20. Адвокаты Саида Амирова, как и он сам, информацию о попытке суицида опровергли.

14 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия об отстранении Саида Амирова от должности мэра Махачкалы, мотивированное тем, что Амиров, используя свои должностные полномочия, может оказать давление на потерпевших и свидетелей.

20 июня Амиров был переведен из тюремной больницы в камеру СИЗО "Лефортово".

27 июня 2013 года политсовет дагестанского отделения партии "Единая Россия" временно приостановил полномочия Саида Амирова на посту секретаря местного отделения партии.

10 сентября 2013 года главным следственным управлением Следственного комитета РФ в отношении Амирова, помощника прокурора города Хасавюрта Магомеда Абдулгалимова и замглавы города Каспийска Юсупа Джапарова (племянника Амирова) возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч.2 ст.222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

28 октября Саиду Амирову, Юсупу Джапарову и Магомеду Абдулгалимову следствие официально предъявило обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. По мнению следствия, ПЗРК приобретался для покушения на депутата Народного собрания Дагестана и управляющего отделением Пенсионного фонда республики Сайгида Муртазалиева, который считался политическим конкурентом Саида Амирова. Самолет с Муртазалиевым намеревались сбить, а само преступление списать на боевиков.

3 декабря 2013 года Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о подготовке теракта. 22 января 2014 года защита подписала документы об ознакомлении с материалами уголовного дела. 24 февраля 2014 года Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры и принял решение направить уголовное дело Саида Амирова о подготовке теракта с использованием переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2М" в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Это решение было обжаловано защитой обвиняемого.

К 60-летнему юбилею Саида Амирова, который отмечался 5 марта 2014 года, в Махачкале были расклеены плакаты в его поддержку, а боковой фасад кинотеатра "Россия" был закрыт баннером с поздравлением Амирову .

В апреле Саида Амирова доставили в СИЗО №4 города Ростова-на-Дону. 27 июня Саид Амиров в последнем слове обратился к суду с просьбой о вынесении оправдательного приговора. 9 июля 2014 года суд признал Саида Амирова виновным в подготовке теракта и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Абдулгалимов получил 11 лет, Юсуп Джапаров - 8,5.

27 ноября 2014 года Европейский суд по правам человека сообщил о решении обязать Россию выплатить Амирову 15 тысяч евро компенсации морального вреда и покрыть судебные издержки из-за содержания его под стражей во время следствия при медицинских противопоказаниях.

В мае 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать основное дело Саида Амирова, в рамках которого Амирова, его племянника Юсупа Джапарова, Мурада Алиева, братьев Ахмедовых, Магомеда Кадиева и Зубаира Мутаева обвиняли в организации убийств, участии в незаконном вооруженном формировании, бандитизме, терроризме и незаконном обороте оружия. Вину они не признали.

12 мая 2015 года Саид Амиров на заседании суда заявил, что показания обвиняемых по делу об убийстве следователя Гаджибекова были получены под пытками. Саид Амиров назвал версию обвинения "чушью собачьей". Тем не менее 4 июня 2015 года сторона защиты сообщила,что Саид Амиров просил адвокатов провести этот процесс в максимально возможные сжатые сроки, даже вопреки своим интересам, мотивируя эту просьбу состоянием здоровья.

10 августа 2015 года в ходе прений гособвинитель попросил назначить Амирову по совокупности преступлений наказание в виде пожизненного лишения свободы. 27 августа суд "путем частичного сложения наказаний" приговорил Саида Амирова к пожизненному заключению, признав его виновным в организации покушения на следователя и обстреле торгово-развлекательного комплекса. Его племянник Юсуп Джапаров приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Шестеро других фигурантов дела: Мурад Алиев, трое братьев Ахмедовых, Магомед Кадиев и Зубаир Мутаев - получили сроки от 10 до 22 лет.

После вступления приговора в законную силу был этапирован в колонию для пожизненно заключенных "Черный дельфин" в Соль-Илецке.

Саид Амиров, перенесший несколько покушений, получил тяжелое огнестрельное ранение в позвоночник, был парализован и с тех пор является инвалидом-колясочником 1-й группы. Он также страдает рядом серьезных заболеваний, включая сахарный диабет, гепатит C, артериальный склероз, гипертония I степени.

27 ноября 2017 года появилась информация о смерти Саида Амирова в колонии в Оренбургской области , но она оказалась ложной. 29 ноября адвокат Расул Абдуталимов встретился с Саидом Амировым в колонии, позже рассказав, что Амиров жив, но испытывает серьезные проблемы со здоровьем .

Подробнее см. справку «Дело Саида Амирова».

Политическая карьера мэра Махачкалы

В 1994 году основал дагестанскую Народную партию реформ и был ее председателем.

15 февраля 1998 года Саид Амиров победил на выборах главы администрации Махачкалы с большим отрывом от своего главного соперника Ширухана Гаджимурадова. Предвыборную кампанию вел под лозунгом "Махачкале - законность, порядок, благополучие". В марте 1999 года Амиров был избран депутатом Народного собрания Республики Дагестан. А в июне того же года – председателем Союза местных властей Дагестана.

В 1999 году во время вторжения боевиков под командованием Хаттаба и Ш.Басаева из Чечни в Дагестан Саид Амиров сформировал отряд ополчения, отправившийся на помощь федеральным силам в Ботлихский район, где шли боевые действия .

С начала 2000-х годов стоял у истоков создания дагестанского регионального и махачкалинского местного отделений партии "Единая Россия". Занимал пост руководителя (секретаря политсовета) махачкалинского отделения "Единой России" .

16 февраля 2002 года Амиров был переизбран на пост мэра Махачкалы. За время его руководства Махачкала была удостоена звания "Самый благоустроенный город России".

В 2005 году близкая к Амирову фирма "Махачкалинское взморье" выступила инициатором проекта строительства города-спутника Махачкалы "Лазурный берег" на Каспийском побережье .

13 марта 2006 года в третий раз был избран на пост мэра Махачкалы.

В 2008 года у Саида Амирова возник конфликт с генеральным директором Межрегиональной распределительной компании Северного Кавказа Магомедом Каитовым по вопросу о долгах махачкалинских электросетей.

Также в 2008 году между фирмами, близкими к Амирову, были распределены 50% акций махачкалинских электросетей и водоканала (вторая половина отошла к горкомимуществу Махачкалы) .

11 ноября 2009 года в связи с тем, что срок полномочий главы Дагестана М.Алиева истекал в феврале 2010 года, в администрации Махачкалы собрались представители и руководители некоммерческих общественных организаций и движений Дагестана. Председатель координационного совета ассоциации общественных объединений "Общественная инициатива" Гюльнара Шайдаева прочла обращение к президенту России Дмитрию Медведеву и председателю высшего совета всероссийской политической партии "Единая Россия" Борису Грызлову, в котором говорилось, что "наиболее подходящей кандидатурой на должность высшего должностного лица республики, способного обеспечить стабильность и прогресс в обществе, является глава города Махачкалы, председатель совета муниципальных образований Республики Дагестан Амиров Саид Джапарович". Документ, по утверждению Шайдаевой, подписали депутаты ГД РФ Адам Амиралиев, Магомед Гаджиев, Ризван Исаев, Асанбюба Нюдюрбеков, Хизри Шихсаидов, Гаджимет Сафаралиев и Магомедкади Гасанов.

Ряд дагестанских экспертов усомнился в достоверности списка. При личных контактах корреспонденту "Кавказского узла" удалось уточнить, что некоторые депутаты вообще не знали о существовании документа. Два депутата Госдумы - Хизри Шихсаидов и Магомедкади Гасанов - заявили о своей поддержке кандидатуры Саида Амирова и опровергли информацию о том, что они не подписывали обращение.

19 ноября на президиуме генсовета "Единой России" были утверждены кандидаты на пост президента Дагестана. Мэр Махачкалы Саид Амиров среди них не числился.

10 октября 2010 года Саид Амиров был переизбран на пост мэра Махачкалы, набрав более 90% голосов.

25 ноября 2011 года в Махачкале прошел митинг против похищения людей и произвола силовиков, организованный общественными организациями "Союз справедливых", "Дагестан - территория мира и согласия" и "Ахлю Сунна", в котором приняли участие по разным оценкам от 2,5 до 3 тысяч человек. Саид Амиров выразил обеспокоенность в связи с митингом и 15 декабря провел встречу с имамами 42 крупнейших мечетей Махачкалы. С. Амиров призвал их не использовать религию для организации массовых беспорядков.

По мнению Саида Амирова, в Дагестане сложилась такая картина: "одни взрывают и убивают, другие митингуют и их защищают".

"Если прекратятся убийства, взрывы, и террористы прекратят свою деятельность под прикрытием ислама, тогда легче урегулировать все вопросы. Поэтому прекращение террора и экстремистской деятельности - это необходимое условие для решения всех других вопросов", - заявил Амиров.

9 апреля 2013 года по итогам ежегодного конкурса муниципальных образований РФ Саид Амиров был признан лучшим главой муниципального образования среди городских округов – административных центров субъектов Российской Федерации .

Покушения на Саида Амирова

3 апреля 1993 году на С.Амирова было совершено покушение. Он получил несколько пулевых ранений в область позвоночника, после которых навсегда оказался прикованным к инвалидному креслу.

В августе 1998 года неподалеку от дома С.Амирова в Махачкале был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль "УАЗ", в результате чего было разрушено 29 домов, погибли 18 человек, но сам Амиров не пострадал .

В 2001 году Саид Амиров, переживший за день до этого очередное покушение, потребовал отставки главы МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова, обвиняя его в организации заказных убийств .

Всего на жизнь Амирова было совершено 15 покушений из которых шесть произошли в 1998 году.

Биография

Родился 5 марта 1954 года в селе Джангамахи Левашинского района Дагестанской АССР, даргинец. В 1983 году окончил Всесоюзный институт пищевой промышленности и получил квалификацию экономиста.

С 1971 по 1991 год Саид Амиров работал в системе потребкооперации, дослужившись до поста председателя правления "Дагпотребсоюза".

С 1991 года Саид Амиров - заместитель председателя правительства республики. Неоднократно избирался депутатом Верховного совета.

В 1992 году в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом институте защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Достижения и награды

Саид Амиров имеет звание доктора экономических наук, является профессором Дагестанского государственного университета, действительным членом Академии социальных и гуманитарных наук РФ, Российской муниципальной академии и ряда других научных сообществ.

Автор семи книг и более 70 научных статей по проблемам экономики, политологии и местного самоуправления. В 1997 году выпустил книгу "Дагестан на рубеже третьего тысячелетия: от выживания к прогрессу", в которой разработана целостная программа экономического и социального развития республики.

Награжден орденом Дружбы (1999), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, международным орденом "Полумесяца и звезды" первой степени, международной золотой медалью "За заслуги перед обществом" с присвоением звания "Посол миссии мира", орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени и орденом Преподобного Серафима Саровского II степени Русской Православной церкви. В 2000 году Амиров был признан лучшим мэром России. В 2001 году ему была присуждена Национальная премия Петра Великого, в 2003 году - стал лауреатом всероссийского конкурса "Лучший муниципальный служащий России". С 2002 года - член Клуба лучших менеджеров России.

Также Амиров является лауреатом Государственной премии Республики Дагестан в области архитектуры и строительства.

Семейное положение

Женат, имеет четверых детей. Один из сыновей - Далгат Амиров - с июня 2009 по февраль 2014 года возглавлял Федеральную службу судебных приставов по Республике Дагестан .

Брат Саида Амирова - Магомедсалам Амиров - является председателем Кировского районного суда Махачкалы.

Примечания