Имущество Саида Амирова и его соратников изъято в пользу государства

19 сентября 2022, 04:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства у бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, его родственников и связанных с ним людей имущества на сумму более пяти миллиардов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в августе генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала обратить в доход государства имущество бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. В списке требований указаны также объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании. Ответчиками и третьими лицами по делу проходят, помимо самого Амирова, около 70 физических и юридических лиц.

Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. В сентябре 2017 года комиссия отказала в помиловании Амирову, несмотря на 189 обращений в его поддержку. Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин тогда пояснил, что все обращения в поддержку осужденного написаны "как будто под копирку". В декабре 2017 года суд принял во внимание заключение тюремных врачей о том, что инвалидность Саида Амирова позволяет ему оставаться в колонии, и отказался удовлетворить просьбу защиты освободить его по состоянию здоровья, говорится в биографии Саида Амирова, подготовленной "Кавказским узлом".

Кировский районный суд Саратова удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества родственников бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и связанных с ним людей, пишет сегодня, 19 сентября "Коммерсант".

Стоимость изъятого государству имущественного комплекса составляет более пяти миллиардов рублей, это, в частности, 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка.

Кроме того, с Саида Амирова, бывшего председателя комитета по управлению имуществом Махачкалы Али Абдулбекова и компании "Махачкалатеплоэнерго" солидарно в пользу государства должно быть взыскано около 96 миллионов рублей - стоимость нескольких нежилых зданий и помещений, которые были отчуждены к моменту подачи искового заявления.

На сайте суда указано, что по делу об изъятии имущества проходили ответчиками 36 физических и юридических лиц, в качестве третьих лиц - 27 граждан, администрация Махачкалы, семь юридических лиц, территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Дагестане и управление федеральной службы судебных приставов по Дагестану, а также семь представителей. Решение по делу было вынесено 6 сентября.

Решение первой инстанции в законную силу еще не вступило. Комментариями Амирова, прочих заинтересованных лиц и их официальных представителей по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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