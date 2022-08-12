"Новое дело" сообщило о претензии государства на водопровод и электросети Махачкалы

12 августа 2022, 12:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, в списке требований указаны также объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании, сообщило издание.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Махачкалы Саид Амиров отбывает пожизненное заключение в оренбургской колонии. В сентябре 2017 года комиссия отказала в помиловании Амирову, несмотря на 189 обращений в его поддержку. Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин тогда пояснил, что все обращения в поддержку осужденного написаны "как будто под копирку". В декабре 2017 года суд принял во внимание заключение тюремных врачей о том, что инвалидность Саида Амирова позволяет ему оставаться в колонии, и отказался удовлетворить просьбу защиты освободить его по состоянию здоровья.

Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств, бандитизме и подготовке теракта, говорится в биографии Саида Амирова, подготовленной "Кавказским узлом".

Дело по иску генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества Саида Амирова рассматривается в Кировском райсуде Саратова. Ответчиками и третьими лицами по делу проходят, помимо самого Амирова, около 70 физических и юридических лиц, а уточненный иск прокуратуры занимает 86 страниц, сообщило 11 августа "Новое дело" в публикации "Генеральная прокуратура по иску к С.Амирову требует изъять водопровод, канализацию и электросети Махачкалы" со ссылкой на копию документа.

Согласно иску, в 2008 году на основании подложного постановления главы Махачкалы о приватизации муниципальных предприятий были приватизированы МУП "Водоканал", "Махачкалатеплоэнерго" и "Махачкалинские горэлектросети", после чего, в частности, МУП "Водоканал" было преобразовано в ОАО "Махачкалаводоканал", которому из муниципальной собственности передан 251 объект недвижимости (земельные участки, здания, строения и сооружения). Издание подчеркнуло, что обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, не установлены приговорами судов.

"Список того, что Генеральная прокуратура просит «обратить в доход Российской Федерации», растянут на 26 страниц. Здесь обращает внимание, что после обвинений во владении акциями через подставных лиц, надзорный орган не требует изъять указанные акции. Чтобы систематизировать весь объем имущества, понадобится не один час работы. При этом за сухими цифрами скрывается содержание, которое показывает, что в доход государства изымают всю водопроводную и канализационную систему Махачкалы", - сообщило издание.

В частности, согласно иску, требования к ОАО "Махачкалаводоканал" включают 75 земельных участков, 65 водопроводных и фекальных насосных, девять водопроводных сетей, четыре канализационные сети, говорится в публикации. У другого предприятия, ООО "Коммунсервис", прокуратура требует изъять 29 земельных участков, 17 насосных станций, семь фекальных станций, три очистных сооружения, канализационную сеть длиной более 163 км и два водовода длиной 129 км и 174 км.

У ОАО "Махачкалатеплоэнерго" истец требует изъять два здания и три земельных участка, у ООО "Теплоэнерго" - шесть зданий и шесть других объектов недвижимости, у ООО "Дагестанэнерго" - 17 объектов, в том числе 10 нежилых зданий, включая котельные. Кроме того, согласно иску, у ООО "Махачкалинская городская электросетевая компания" требуют изъять 16 объектов, в том числе пять зданий и линии электропередачи.

При этом в списке требований не упоминается Саид Амиров, который "указан первым среди ответчиков по иску", уточнило издание. "Пока не понятно, что значит «обратить в доход Российской Федерации» и как это повлияет на электро- и водоснабжение? Кому в реальности достанутся сети Махачкалы?" – отмечается в публикации.

Дело об изъятии имущества Саида Амирова поступило в Кировский райсуд Саратова в конце мая, после того как Верховный суд России по просьбе заместителя генпрокурора России изменил подсудность дела, которое находилось в Кировском райсуде Махачкалы, сообщил 5 августа "Черновик".

Прокуратора требует изъять у ответчиков в пользу государства движимое и недвижимое имущество, в том числе земельные участки, на которых уже стоят дома, уточнило издание.

Согласно карточке дела на сайте Кировского райсуда Саратова, заседание было намечено на 11 августа. По состоянию на 12.25 мск информация о его итогах в карточке дела не приведена.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.