Активистка Наргиз Мухтарова приговорена к условному сроку

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Суд в Баку приговорил активистку Наргиз Мухтарову к 7,5 годам лишения свободы условно по обвинению в легализации незаконных доходов. Она не признала себя виновной. Мухтарова избежала реального срока, так как ее супруг уже осужден на длительный срок по делу Abzas Media, заметил юрист.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Мухтарова выступила с показаниями в Бакинском суде по тяжким преступлениям и отвергла обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем.

Руководитель Института прав человека Башир Сулейманлы, активисты Галиб Байрамов и Наргиз Мухтарова проходят по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям "легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем", "злоупотребление должностными полномочиями" и "должностной подлог", предусматривающим наказания до 12 лет лишения свободы. В суде их дела рассматриваются по отдельности.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 9 июля завершился процесс по делу Наргиз Мухтаровой. Государственный обвинитель в заключительном выступлении предложил снять с Мухтаровой обвинение по ст. 313 (должностной подлог) УК Азербайджана. Прокурор мотивировал это тем, что срок давности по привлечению к ответственности по этой статье истек, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” наблюдавший за процессом активист.

Кроме того, гособвинитель сослался на то, что Мухтарова ранее не была судима, она имеет высшее образование и у нее малолетний ребенок. Он попросил признать все это смягчающими обстоятельствами и приговорить Мухтарову к восьми годам лишения свободы условно. По словам источника, суд приговорил Мухтарову к 7,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Сама Мухтарова не считает себя виновной. “В следственных материалах содержатся все документы, которые я сама представила. Это выписки из моего счета в “Международном банке Азербайджана”. Счет был открыт на меня официально как на индивидуального предпринимателя, на него поступали средства за оказанные услуги в рамках просветительских проектов. Договор об услугах я подписывала с американской организаций Mercy Corps, а источником полученных средств в качестве донора был непосредственно Государственный департамент США. Таким образом, речь никак не может о легализации доходов, полученных преступным путем. Очевидно, что в этом деле нет события преступления. Но все мы знаем наши реалии, поэтому я не верила в возможность оправдательного приговора”, - сказала Наргиз Мухтарова, комментируя итоги судебного разбирательства.

Если в течение испытательного срока к Мухтаровой не будет претензий по исполнению режима условного наказания, то общий срок наказания будет считаться отбытым, пояснил бакинский юрист, специализирующийся на вопросах уголовного права.

“Наргиз Мухтаровой в реалиях Азербайджана, на самом деле, вынесен мягкий приговор. По делу об НПО уже несколько человек, в частности активисты Асеф Ахмедов и Замин Зяки, получили реальные сроки. И вообще по делам, касающимся грантового финансирования суды выносят суровые приговоры, но случай с Мухтаровой особый: ее супруг Фарид Мехрализаде уже приговорен к длительному сроку по делу Abzas Media. Отправить в тюрьму еще и его супругу, молодую женщину, мать малолетнего ребенка, было уже слишком сурово, это не было бы понято даже политически индифферентными людьми. В любом случае, это решение суда в условиях азербайджанской действительности можно считать благополучным финалом”, - сказал юрист корреспонденту “Кавказского узла” на условиях анонимности.

Сотрудник суда подтвердил “Кавказскому узлу” информацию о приговоре. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Сопредседатель Комиссии по правам человека Палаты представителей США от Демократической партии Джеймс Макговерн в конце октября 2025 года написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором выразил обеспокоенность уголовным преследованием Наргиз Мухтаровой и продолжающимся тюремным заключением Фарида Мехрализаде.

"Обвинения против Наргиз безосновательны и, по всей видимости, являются продолжением давления на её мужа за его независимую журналистскую деятельность, финансируемую Конгрессом. Я призываю ваше правительство снять обвинения с Наргиз и освободить Фарида, чтобы он мог воссоединиться со своей семьёй. Я особенно обеспокоен влиянием этой ситуации на маленькую дочь Фарида и Наргиз. Она родилась, когда её отец был несправедливо заключён в тюрьму, а теперь её матери также грозит тюремное заключение. Перспектива того, что годовалый ребёнок останется без родителей, неприемлема", - говорилось в письме американского конгрессмена.