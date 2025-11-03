Осужденный в Азербайджане журналист Мехрализаде удостоен премии Национального пресс-клуба США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отбывающий срок в азербайджанской тюрьме журналист Фарид Мехрализаде удостоен премии Джона Обюшона за свободу прессы 2025 года. Американский конгрессмен Джеймс Макговерн призвал освободить Мехрализаде и снять обвинения с его супруги, активистки Наргиз Мухтаровой.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня суд приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет. 9 сентября апелляционный суд утвердил приговор.

Мехрализаде оказался в числе 9 журналистов, которые награждены Национальным пресс-клубом США премии Джона Обюшона за свободу прессы 2025 года. Все эти журналисты были связаны с Агентством США по глобальным медиа (USAGM) и остаются в тюрьмах за рубежом после роспуска агентства в начале 2025 года.

«Совет директоров Клуба согласился с тем, что эта награда призвана отдать дань мужеству журналистов, участвовавших в журналистской деятельности в тех частях мира, которые часто опасны для журналистов, так и привлечь внимание к тому, что оно называет неспособностью правительства Соединенных Штатов защитить репортеров, заключенных в тюрьму за работу, которая продвигала идеалы свободы слова в США», - говорится в сообщении Национального пресс-клуба.

Премия Обюшона, названная в честь покойного президента Национального пресс-клуба Джона Обюшона, является высшей наградой организации за свободу прессы. Она ежегодно вручается журналистам как в США, так и за рубежом, которые рискуют своей жизнью и свободой в поисках истины. Помимо Мехрализаде премии удостоены восемь других журналистов, в том числе двое из Мьянмы, пять из Вьетнама, а также россиянка Ника Новак, которая приговорена к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе.

«Их тюремное заключение должно возмутить любого, кто верит в приверженность Америки свободе. Эти репортёры продвигали американские ценности прозрачности и свободы слова, и всё же их оставили позади. Их уход — пятно на репутации нашей страны и напоминание о том, что происходит, когда мы отступаем от защиты свободы прессы», - заявил президент Национального пресс-клуба Майк Бальзамо.

Мехрализаде после отказа апелляционного суда уже отправлен отбывать наказание в исправительное учреждение, а его защита готовит кассационную жалобу в Верховный суд, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» близкие журналиста.

Отметим, что его его супруга, активистка Наргиз Мухтарова находится под надзором полиции, а в Бакинском суде по тяжким преступлениям идет ее процесс в качестве обвиняемой по масштабному дела против "ряда местных и иностранных НПО".

Отметим, что сопредседатель Комиссии по правам человека Палаты представителей США от Демократической партии Джеймс Макговерн в конце октября написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором выразил обеспокоенность уголовным преследованием Наргиз Мухтаровой и продолжающимся тюремным заключением Фарида Мехрализаде.

«Обвинения против Наргиз безосновательны и, по всей видимости, являются продолжением давления на её мужа за его независимую журналистскую деятельность, финансируемую Конгрессом. Я призываю ваше правительство снять обвинения с Наргиз и освободить Фарида, чтобы он мог воссоединиться со своей семьёй. Я особенно обеспокоен влиянием этой ситуации на маленькую дочь Фарида и Наргиз. Она родилась, когда её отец был несправедливо заключён в тюрьму, а теперь её матери также грозит тюремное заключение. Перспектива того, что годовалый ребёнок останется без родителей, неприемлема», — говорится в письме американского конгрессмена.

Ранее адвокат Джавад Джавадов обратил внимание, что в ходе судебного следствия было доказано, что Мехрализаде не имел отношения к Abzas Media. Это, по его словам, было подтверждено показаниями других обвиняемых, а также свидетелей. "Единственным "доказательством" следствия стало то, что по случайному совпадению Фарид Мехрализаде одновременно с некоторыми другими обвиняемыми находился на одном из международных мероприятий за рубежом, а также использование им, как и другими обвиняемыми, мессенджера Signal. На самом деле, как на следствии было заявлено Фариду Мехрализаде, его наказали за то, что он сотрудничал с "Радио Азадлыг"*. Просто тогда у правоохранителей под рукой оказалось дело против Abzas Media и Мехрализаде привлекли по нему", - сказал Джавадов.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиа. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2024 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".

* деятельность Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) признана нежелательной в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.