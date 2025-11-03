×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:58, 3 ноября 2025

Осужденный в Азербайджане журналист Мехрализаде удостоен премии Национального пресс-клуба США

Фарид Мехрализаде. Фото: Parvana Bayramova (VOA) https://en.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отбывающий срок в азербайджанской тюрьме журналист Фарид Мехрализаде удостоен премии Джона Обюшона за свободу прессы 2025 года. Американский конгрессмен Джеймс Макговерн призвал освободить Мехрализаде и снять обвинения с его супруги, активистки Наргиз Мухтаровой.

Как писал "Кавказский узел",  20 июня суд приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет. 9 сентября апелляционный суд утвердил приговор.

Мехрализаде оказался в числе 9 журналистов, которые награждены Национальным пресс-клубом США премии Джона Обюшона за свободу прессы 2025 года. Все эти журналисты были связаны с Агентством США по глобальным медиа (USAGM) и остаются в тюрьмах за рубежом после роспуска агентства в начале 2025 года.

«Совет директоров Клуба согласился с тем, что эта награда призвана отдать дань мужеству журналистов, участвовавших в журналистской деятельности в тех частях мира, которые часто опасны для журналистов, так и привлечь внимание к тому, что оно называет неспособностью правительства Соединенных Штатов защитить репортеров, заключенных в тюрьму за работу, которая продвигала идеалы свободы слова в США», - говорится в сообщении Национального пресс-клуба. 

Премия Обюшона, названная в честь покойного президента Национального пресс-клуба Джона Обюшона, является высшей наградой организации за свободу прессы. Она ежегодно вручается журналистам как в США, так и за рубежом, которые рискуют своей жизнью и свободой в поисках истины. Помимо Мехрализаде премии удостоены восемь других журналистов, в том числе двое  из Мьянмы, пять из Вьетнама, а также россиянка Ника Новак, которая  приговорена к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе.

 «Их тюремное заключение должно возмутить любого, кто верит в приверженность Америки свободе. Эти репортёры продвигали американские ценности прозрачности и свободы слова, и всё же их оставили позади. Их уход — пятно на репутации нашей страны и напоминание о том, что происходит, когда мы отступаем от защиты свободы прессы», - заявил президент Национального пресс-клуба Майк Бальзамо.

Мехрализаде после отказа апелляционного суда уже отправлен отбывать наказание в исправительное учреждение, а его защита готовит кассационную жалобу в Верховный суд, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» близкие журналиста.

Отметим, что его его супруга, активистка Наргиз Мухтарова находится под надзором полиции, а в Бакинском суде по тяжким преступлениям идет ее процесс в качестве обвиняемой по масштабному дела против "ряда местных и иностранных НПО".  

Отметим, что сопредседатель Комиссии по правам человека Палаты представителей США от Демократической партии Джеймс Макговерн в конце октября написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором выразил обеспокоенность уголовным преследованием Наргиз Мухтаровой и продолжающимся тюремным заключением Фарида Мехрализаде.

«Обвинения против Наргиз безосновательны и, по всей видимости, являются продолжением давления на её мужа за его независимую журналистскую деятельность, финансируемую Конгрессом. Я призываю ваше правительство снять обвинения с Наргиз и освободить Фарида, чтобы он мог воссоединиться со своей семьёй. Я особенно обеспокоен влиянием этой ситуации на маленькую дочь Фарида и Наргиз. Она родилась, когда её отец был несправедливо заключён в тюрьму, а теперь её матери также грозит тюремное заключение. Перспектива того, что годовалый ребёнок останется без родителей, неприемлема», — говорится в письме американского конгрессмена.

Ранее адвокат Джавад Джавадов обратил внимание, что в ходе судебного следствия было доказано, что Мехрализаде не имел отношения к Abzas Media. Это, по его словам, было подтверждено показаниями других обвиняемых, а также свидетелей. "Единственным "доказательством" следствия стало то, что по случайному совпадению Фарид Мехрализаде одновременно с некоторыми другими обвиняемыми находился на одном из международных мероприятий за рубежом, а также использование им, как и другими обвиняемыми, мессенджера Signal. На самом деле, как на следствии было заявлено Фариду Мехрализаде, его наказали за то, что он сотрудничал с "Радио Азадлыг"*.  Просто тогда у правоохранителей под рукой оказалось дело против Abzas Media и Мехрализаде привлекли по нему", - сказал Джавадов. 

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиа. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев  в апреле 2024 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) признана нежелательной в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:00, 3 ноября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
10:02, 3 ноября 2025
Шесть военных из Волгоградской области объявлены убитыми на Украине
03:06, 3 ноября 2025
Беспилотная опасность объявлена в четырех регионах юга России
16:48, 2 ноября 2025
Три бойца из Дагестана убиты в военной операции
14:51, 2 ноября 2025
Оппозиционная активистка задержана в Грузии
12:57, 2 ноября 2025
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
Все события дня
Новости
Бывшие лидеры Карабаха в суде. Фото Trend.Az от 28.08.25, https://ru.trend.az/azerbaijan/politics/4084873.html
10:59, 1 ноября 2025
Суд в Баку завершил следствие по делу карабахских чиновников
00:35, 1 ноября 2025
Суд арестовал руководителя Hurriyyet TV Вугара Мамедова
Анар Мамедли. Фото: https://minval.az/news/124391040
11:34, 31 октября 2025
Анар Мамедли призвал Совет Европы потребовать исполнения Азербайджаном решения ЕСПЧ по его делу
Политзаключенные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:45, 31 октября 2025
Совет Европы и ОБСЕ напомнили о политзаключенных в Азербайджане и Грузии
Вугар Мамедов. Скриншот видео https://www.youtube.com/post/UgkxMIXb8xNz9XXx2yIg86S-eRNrTcvf9zgZ
19:43, 30 октября 2025
Главный редактор Hurriyyet TV задержан после обыска
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

Жители Нового Агачауле садятся в маршрутное такси. 31 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/lifedagestan_05/13087
31 октября 2025, 18:01
Сельчане в Дагестане пожаловались на нехватку транспорта

Ираклий Карселадзе. Фото: https://1tv.ge/
31 октября 2025, 11:56
Грузинские силовики отчитались об аресте бывшего замглавы министерства инфраструктуры

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше