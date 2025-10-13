Суд в Баку приступил к рассмотрению дела активистки Наргиз Мухтаровой

Бакинский суд не удовлетворил ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования в отношении активистки Наргиз Мухтаровой по делу против "ряда местных и иностранных НПО".

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане завершено предварительное следствие в отношении руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы, активистов Галиба Байрамова и Наргиз Мухтаровой, которые обвиняются по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям "легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем", "злоупотребление должностными полномочиями" и "должностной подлог", предусматривающим наказания до 12 лет лишения свободы. Перед судом они предстанут по отдельности. Сулейманлы находится под арестом, Мухтарова и Байрамов - под надзором полиции.

Сегодня, 13 октября, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу Наргиз Мухтаровой, ещё одной обвиняемой по "делу НПО". Суд вёла судья Лейла Аскерова-Мамедова, сообщает издание Meydan TV.

В ходе судебного слушания адвокат Мухтаровой, Халик Гусейнов, возразил против рассмотрения дела. Он заявил, что двое членов коллегии, Расим Садыхов и Новруз Керимов, находятся в пенсионном возрасте и срок их полномочий истекает. Он также возразил против всего состава коллегии, отметив, что эта коллегия также рассматривает уголовное дело мужа Мухтаровой, Фарида Мехрализаде, арестованного в связи с "делом Abzas Media", пишет издание.

Государственный обвинитель посчитал ходатайства необоснованными. Прокурор подчеркнул, что срок полномочий обоих судей не истёк. Суд оставил ходатайства без рассмотрения.

Затем адвокат попросил суд направить запрос в Генеральную прокуратуру. Он сообщил, что в отношении Шахлы Исмаил, которая проходит свидетелем по делу его подзащитной, возбуждено отдельное уголовное дело, о чем следует уведомить суд. Адвокат сообщил, что Шахле Исмаил также предъявлено обвинение в сговоре по тем же двум статьям, что и Наргиз Мухтаровой, но её дело выделено в отдельное производство. "Мы хотим, чтобы был уточнён статус свидетеля", - отметил адвокат.

Кроме того, Халик Гусейнов подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своей подзащитной, но суд также не удовлетворил это ходатайство. Следующее судебное заседание назначено на 27 октября, информирует издание.

