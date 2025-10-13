×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:32, 13 октября 2025

Суд в Баку приступил к рассмотрению дела активистки Наргиз Мухтаровой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский суд не удовлетворил ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования в отношении активистки Наргиз Мухтаровой по делу против "ряда местных и иностранных НПО".

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане завершено предварительное следствие в отношении руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы, активистов Галиба Байрамова и Наргиз Мухтаровой, которые обвиняются по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям "легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем", "злоупотребление должностными полномочиями" и "должностной подлог", предусматривающим наказания до 12 лет лишения свободы. Перед судом они предстанут по отдельности. Сулейманлы находится под арестом, Мухтарова и Байрамов - под надзором полиции.

Сегодня, 13 октября, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу Наргиз Мухтаровой, ещё одной обвиняемой по "делу НПО". Суд вёла судья Лейла Аскерова-Мамедова, сообщает издание Meydan TV.

В ходе судебного слушания адвокат Мухтаровой, Халик Гусейнов, возразил против рассмотрения дела. Он заявил, что двое членов коллегии, Расим Садыхов и Новруз Керимов, находятся в пенсионном возрасте и срок их полномочий истекает. Он также возразил против всего состава коллегии, отметив, что эта коллегия также рассматривает уголовное дело мужа Мухтаровой, Фарида Мехрализаде, арестованного в связи с "делом Abzas Media", пишет издание.

Государственный обвинитель посчитал ходатайства необоснованными. Прокурор подчеркнул, что срок полномочий обоих судей не истёк. Суд оставил ходатайства без рассмотрения.

Затем адвокат попросил суд направить запрос в Генеральную прокуратуру. Он сообщил, что в отношении Шахлы Исмаил, которая проходит свидетелем по делу его подзащитной, возбуждено отдельное уголовное дело, о чем следует уведомить суд. Адвокат сообщил, что Шахле Исмаил также предъявлено обвинение в сговоре по тем же двум статьям, что и Наргиз Мухтаровой, но её дело выделено в отдельное производство. "Мы хотим, чтобы был уточнён статус свидетеля", - отметил адвокат. 

Кроме того, Халик Гусейнов подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своей подзащитной, но суд также не удовлетворил это ходатайство. Следующее судебное заседание назначено на 27 октября, информирует издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/nicad-ibrahim-meni-prezidente-istefa-telebime-gre-cezalandrrlar
19:14, 13 октября 2025
Семья Ниджада Ибрагима встревожена его состоянием на 28-й день голодовки
Айнур Эльгюнеш. Фото: https://www.meydan.tv/
14:55, 13 октября 2025
Фильм арестованной азербайджанской журналистки Эльгюнеш получил награду международного кинофестиваля
06:18, 13 октября 2025
Афияддин Мамедов пожаловался на руководство колонии
Песков и флаги России и Азербайджана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16:59, 12 октября 2025
Песков заявил о непрерывности контактов Москвы и Баку
05:04, 12 октября 2025
Более 40 азербайджанских семей переселилось в Ходжалинский район
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Арег Щепихин. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
13 октября 2025, 16:44
Обвинение требует шесть лет колонии для Щепихина

Сотрудники Службы безопасности Грузии. Фото: https://stopterror.uz/ru/stay/news/27911/
13 октября 2025, 13:56
В Грузии задержаны три участника  ИГ*

Самвел Карапетян. Фото: https://pastinfo.am/ru
13 октября 2025, 10:59
Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение

Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда https://airportvolgograd.ru/
13 октября 2025, 07:00
Аэропорты четырех городов юга России возобновили работу

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше