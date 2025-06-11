×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:59, 11 июня 2025

Адвокаты призвали суд оправдать обвиняемых по делу Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защитники обвиняемых по делу Abzas Media выступили с заключительным словом в судебном процессе. Адвокаты указали на отсутствие доказательств вины подсудимых и призвали оправдать их.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media - Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро, позднее был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. На заседании суда в Баку 20 мая прокурор запросил для сотрудников Abzas Media от 11 до 12 лет лишения свободы. 

На заседании по делу Abzas Media в Бакинском суде по тяжким преступлениям 10 июня с заключительным словом выступали адвокаты обвиняемых, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" защитник директора Abzas Media Зибейда Садыгова.

Защита указала, что предъявленные журналистам обвинения в контрабанде, незаконном предпринимательстве, легализации преступных доходов и других преступлениях не были доказаны в суде. "К сожалению, суд не был справедливым и не удовлетворил наши ходатайства", - сказала адвокат.

Она обратила внимание на то, что обвинение было построено на показаниях обвиняемого Мохаммеда Кекалова, который в суде отказался от показаний, заявив, что вынужденно выдумал их под давлением силовиков. "С другой стороны, если уголовное дело было основано на показаниях Кекалова, то Ульви Гасанли был задержан до него. Вопрос, как следствие задержало Ульви Гасанли, когда еще показания Кекалова не были взяты", - продолжила адвокат.

В суде адвокаты указали, что хотя уголовное дело было открыто по обвинению в контрабанде, никто из фигурантов дела не был задержан на границе с поличным. Материальных доказательств контрабанды не было обнаружено и в ходе обысков в квартирах обвиняемых, заметила Садыгова. Она связала дело против Abzas Media с публикациями издания о бизнесах чиновников и журналистскими расследованиями фактов коррупции.

Адвокат главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы Эльчин Садыгов назвал абсурдными также предъявленные журналистам обвинения в незаконном предпринимательстве и легализации имущества, добытого преступным путем, с корыстной целью. 

"Признаками преступления, совершенного в корыстных целях, является приобретение материальных благ, в частности, квартиры, другой недвижимости, машины. Но никто из журналистов не приобрел недвижимости или автомобиля. Обвинение в легализации незаконно приобретенного имущества абсурдно и потому, что нет доказательств того, что журналисты незаконно что-либо приобрели. Даже если они действительно незаконно получили бы гранты, как утверждает следствие, то за это полагается административная ответственность, а не уголовная. Орган медиа ведет просветительскую деятельность, поэтому ни о каком незаконном предпринимательстве речи не может быть", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат экономиста, обозревателя "Радио Азадлыг"** Фарида Мехрализаде Джавад Джавадов обратил внимание, что в ходе судебного следствия еще раз было доказано, что его подзащитный не имел отношения к Abzas Media. Это, по его словам, было подтверждено показаниями других обвиняемых, а также свидетелей.

"Единственным "доказательством" следствия стало то, что по случайному совпадению Фарид Мехрализаде одновременно с некоторыми другими обвиняемыми находился на одном из международных мероприятий за рубежом, а также использование им, как и другими обвиняемыми, мессенджера Signal. На самом деле, как на следствии было заявлено Фариду Мехрализаде, его наказали за то, что он сотрудничал с "Радио Азадлыг"**.  Просто тогда у правоохранителей под рукой оказалось дело против Abzas Media и Мехрализаде привлекли по нему", - сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла". 

Он убежден, что дело против Abzas Media направлено против свободы слова. "Если нет свободы слова, то не будет и других свобод", - подчеркнул адвокат. 

Адвокат репортера Эльнары Гасымовой Гюнай Исмайлова также указала на отсутствие достоверных доказательств против ее подзащитной.

"Хотя уголовное дело состоит из 27 томов, в нем нет ни одного достоверного доказательства. Местами это просто набор слов, одно из предложений обвинительного акта занимает девять страниц. Нет ни одного реального факта, достоверного доказательства, подтверждающего эти обвинения, составленные из таких невнятных предложений", - сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Она обратила внимание на то, что ее подзащитная Гасымова с 2020 года ни разу не была за рубежом, а значит, не могла совершить действия, подпадающие под статью о контрабанде, по которой ее первоначально задержали.

Также ни разу не был за рубежом в указанный период и журналист-расследователь Хафиз Бабалы, сообщил его адвокат Расул Джафаров. "Хафиз Бабалы участвовал в подготовке некоторых расследований Abzas Media, однако он не имел никакого отношения к финансовой деятельности издания. Все обвинение против него было основано исключительно на словах Кекалова на следствии, от которых тот в суде отказался", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Джафаров.

По его словам, Бабалы выступил на процессе с последним словом, в котором отверг все обвинения. В своей речи журналист также напомнил, что не выезжал из Азербайджана с 2019 года. 

Следующее заседание суда назначено на 20 июня, на нем выступят остальные обвиняемые, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Бакинского суда по тяжким преступлениям. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** деятельность Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) признана нежелательной в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:19, 10 июня 2025
Убитый на Украине военный похоронен в Волгоградской области
15:05, 10 июня 2025
Командир отряда из Астраханской области убит на СВО
10:04, 10 июня 2025
Спецслужбы заявили о предотвращении теракта в Краснодарском крае
23:49, 9 июня 2025
Бывший участковый со Ставрополья убит на Украине
19:04, 9 июня 2025
Боец из Южной Осетии убит в зоне военной операции на Украине
14:50, 9 июня 2025
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии
Все события дня
Новости
Ализамин Салаев. Фото: https://jam-news.net/ru
15:58, 10 июня 2025
Азербайджанский оппозиционер Салаев пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии 
Сахиб Мамедзаде. Фото: AUDİO-QALEREYA https://www.amerikaninsesi.org/a/7133074.html
11:08, 10 июня 2025
Азербайджанский оппозиционер пожаловался на условия содержания в СИЗО
Медиснкий на фоне флага Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:51, 10 июня 2025
МИД Азербайджана раскритиковал заявление Владимира Мединского
Драка на матче молодежных сборных Азербайджана и Черногории на стадионе в Сумгаите. Скриншот видео https://media.az/sports/posle-matcha-mezhdu-molodezhnymi-sbornymi-azerbajdzhana-i-chernogorii-proizoshla-massovaya-draka
06:41, 9 июня 2025
Массовая драка произошла после матча молодежных сборных Азербайджана и Черногории
02:47, 8 июня 2025
Афияддин Мамедов пожаловался на угрозы руководства колонии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Коллаж “Кавказского узла”. Скришот https://islamnews.ru/2025/6/6/skhiigumen-gavriil-uvolen-za-nezdorovye-fentezi-o-sile-very-musulman, стоп-кадр видео от 03.06.25, https://www.instagram.com/p/DKbfka5R0RO (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России. Исламофобия: главное о реакции на слова схиигумена Гавриила и блогера Щепихина

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
07:44, 10 июня 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджан - чемпион мира по футболу!
Фото
16:32, 8 июня 2025
Ветер с Апшерона
1
О втором Азербайджане
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
16:31, 28 мая 2025
Ветер с Апшерона
28 мая - значение независимости Азербайджана
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Розыск уклонистов в Дагестане. 10 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/iditelesom_help/5803
10 июня 2025, 18:41
Представитель военкомата Дагестана заверил в законности действий по розыску уклонистов

Усман Аушев. Пресс-служба администрации Магаса / Telegram
09 июня 2025, 20:55
Дошло до суда дело бывшего мэра Магаса

Работы по очистке пляжей в Анапе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
09 июня 2025, 17:19
Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
09 июня 2025, 14:50
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше