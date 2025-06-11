Адвокаты призвали суд оправдать обвиняемых по делу Abzas Media

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Защитники обвиняемых по делу Abzas Media выступили с заключительным словом в судебном процессе. Адвокаты указали на отсутствие доказательств вины подсудимых и призвали оправдать их.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media - Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро, позднее был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. На заседании суда в Баку 20 мая прокурор запросил для сотрудников Abzas Media от 11 до 12 лет лишения свободы.

На заседании по делу Abzas Media в Бакинском суде по тяжким преступлениям 10 июня с заключительным словом выступали адвокаты обвиняемых, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" защитник директора Abzas Media Зибейда Садыгова.

Защита указала, что предъявленные журналистам обвинения в контрабанде, незаконном предпринимательстве, легализации преступных доходов и других преступлениях не были доказаны в суде. "К сожалению, суд не был справедливым и не удовлетворил наши ходатайства", - сказала адвокат.

Она обратила внимание на то, что обвинение было построено на показаниях обвиняемого Мохаммеда Кекалова, который в суде отказался от показаний, заявив, что вынужденно выдумал их под давлением силовиков. "С другой стороны, если уголовное дело было основано на показаниях Кекалова, то Ульви Гасанли был задержан до него. Вопрос, как следствие задержало Ульви Гасанли, когда еще показания Кекалова не были взяты", - продолжила адвокат.

В суде адвокаты указали, что хотя уголовное дело было открыто по обвинению в контрабанде, никто из фигурантов дела не был задержан на границе с поличным. Материальных доказательств контрабанды не было обнаружено и в ходе обысков в квартирах обвиняемых, заметила Садыгова. Она связала дело против Abzas Media с публикациями издания о бизнесах чиновников и журналистскими расследованиями фактов коррупции.

Адвокат главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы Эльчин Садыгов назвал абсурдными также предъявленные журналистам обвинения в незаконном предпринимательстве и легализации имущества, добытого преступным путем, с корыстной целью.

"Признаками преступления, совершенного в корыстных целях, является приобретение материальных благ, в частности, квартиры, другой недвижимости, машины. Но никто из журналистов не приобрел недвижимости или автомобиля. Обвинение в легализации незаконно приобретенного имущества абсурдно и потому, что нет доказательств того, что журналисты незаконно что-либо приобрели. Даже если они действительно незаконно получили бы гранты, как утверждает следствие, то за это полагается административная ответственность, а не уголовная. Орган медиа ведет просветительскую деятельность, поэтому ни о каком незаконном предпринимательстве речи не может быть", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат экономиста, обозревателя "Радио Азадлыг"** Фарида Мехрализаде Джавад Джавадов обратил внимание, что в ходе судебного следствия еще раз было доказано, что его подзащитный не имел отношения к Abzas Media. Это, по его словам, было подтверждено показаниями других обвиняемых, а также свидетелей.

"Единственным "доказательством" следствия стало то, что по случайному совпадению Фарид Мехрализаде одновременно с некоторыми другими обвиняемыми находился на одном из международных мероприятий за рубежом, а также использование им, как и другими обвиняемыми, мессенджера Signal. На самом деле, как на следствии было заявлено Фариду Мехрализаде, его наказали за то, что он сотрудничал с "Радио Азадлыг"**. Просто тогда у правоохранителей под рукой оказалось дело против Abzas Media и Мехрализаде привлекли по нему", - сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

Он убежден, что дело против Abzas Media направлено против свободы слова. "Если нет свободы слова, то не будет и других свобод", - подчеркнул адвокат.

Адвокат репортера Эльнары Гасымовой Гюнай Исмайлова также указала на отсутствие достоверных доказательств против ее подзащитной.

"Хотя уголовное дело состоит из 27 томов, в нем нет ни одного достоверного доказательства. Местами это просто набор слов, одно из предложений обвинительного акта занимает девять страниц. Нет ни одного реального факта, достоверного доказательства, подтверждающего эти обвинения, составленные из таких невнятных предложений", - сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Она обратила внимание на то, что ее подзащитная Гасымова с 2020 года ни разу не была за рубежом, а значит, не могла совершить действия, подпадающие под статью о контрабанде, по которой ее первоначально задержали.

Также ни разу не был за рубежом в указанный период и журналист-расследователь Хафиз Бабалы, сообщил его адвокат Расул Джафаров. "Хафиз Бабалы участвовал в подготовке некоторых расследований Abzas Media, однако он не имел никакого отношения к финансовой деятельности издания. Все обвинение против него было основано исключительно на словах Кекалова на следствии, от которых тот в суде отказался", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Джафаров.

По его словам, Бабалы выступил на процессе с последним словом, в котором отверг все обвинения. В своей речи журналист также напомнил, что не выезжал из Азербайджана с 2019 года.

Следующее заседание суда назначено на 20 июня, на нем выступят остальные обвиняемые, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Бакинского суда по тяжким преступлениям. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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