Прокурор запросил реальные сроки наказания для обвиняемых по делу Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прокурор запросил для сотрудников Abzas Media сроки лишения свободы от 11 до 12 лет. Защитники не согласны с выступлением гособвинителя и намерены просить об оправдании подсудимых.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. На заседании 8 апреля Мехрализаде отверг обвинения, назвав их политически мотивированными.

Сегодня на процессе по делу Abzas Media состоялось заключительное выступление гособвинителя. Он предложил приговорить Ульви Гасанли, Хафиза Бабалы, Фарида Мехрализаде к 12 годам лишения свободы, признав их виновными по всем пунктам обвинения. Для Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой, Эльнаре Гасымовой, Мохаммеда Кекалову прокурор запросил по 11 лет лишения свободы.

Защитники выразили несогласие с выступлением прокурора. «Против Хафиза Бабалы нет ни одного доказательства вменяемых ему преступлений. Его арестовали по делу о контрабанде, хотя в означенный следствием период совершения им противоправных действий он вообще не выезжал за рубеж. Все обвинения против него было построено на показаниях Кекалова, от которых он в суде отказался», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бабалы Расул Джафаров. Он сказал, что защита будет просить об оправдательном вердикте.

Выступление прокурора не отражает результатов судебного следствия, в свою очередь сказал адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов. «В ходе судебного следствия не было представлено достоверных доказательств. Как заявляла сама Вагифгызы, ее и коллег преследуют за профессиональную деятельность, и в частности расследования фактов коррупции», - отметил Садыгов, указав, что консолидированная позиция защитников заключается в прошении об оправдании обвиняемых.

Представитель стороны обвинения оказался не доступен для комментариев. Следующее заседание суда назначено на 10 июня.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.