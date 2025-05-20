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17:01, 20 мая 2025

Прокурор запросил реальные сроки наказания для обвиняемых по делу Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прокурор запросил для сотрудников Abzas Media сроки лишения свободы от 11 до 12 лет. Защитники не согласны с выступлением гособвинителя и намерены просить об оправдании подсудимых.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее  был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. На заседании 8 апреля Мехрализаде отверг обвинения, назвав их политически мотивированными.

Сегодня на процессе по делу Abzas Media состоялось заключительное выступление гособвинителя. Он предложил приговорить Ульви Гасанли, Хафиза Бабалы, Фарида Мехрализаде к 12 годам лишения свободы, признав их виновными по всем пунктам обвинения. Для Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой, Эльнаре Гасымовой, Мохаммеда Кекалову прокурор запросил по 11 лет лишения свободы.

Защитники выразили несогласие с выступлением прокурора. «Против Хафиза Бабалы нет ни одного доказательства вменяемых ему преступлений. Его арестовали по делу о контрабанде, хотя в означенный следствием период совершения им противоправных действий он вообще не выезжал за рубеж. Все обвинения против него было построено на показаниях Кекалова, от которых он в суде отказался», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бабалы Расул Джафаров. Он сказал, что защита будет просить об оправдательном вердикте.

Выступление прокурора не отражает результатов судебного следствия, в свою очередь сказал адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов. «В ходе судебного следствия не было представлено достоверных доказательств. Как заявляла сама Вагифгызы, ее и коллег преследуют за профессиональную деятельность, и в частности расследования фактов коррупции», - отметил Садыгов, указав, что консолидированная позиция защитников заключается в прошении об оправдании обвиняемых.

Представитель стороны обвинения оказался не доступен для комментариев. Следующее заседание суда назначено на 10 июня.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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