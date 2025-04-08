Обвиняемые по делу Abzas Media выразили протест суду

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Экономист Фарид Мехрализаде отверг в суде все обвинения по делу Abzas Media, назвав их политически мотивированными. Судья ограничил право обвиняемых задать вопросы свидетелю, после протеста подсудимых заседание было прервано и отложено на неопределенный срок.

Как писал "Кавказский узел", на заседании по делу Abzas Media 28 декабря журналисты и их адвокаты добились допуска на судебный процесс представителей медиа. 21 января директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил в суде о невиновности журналистов издания. В феврале обвиняемые отказывались участвовать в слушаниях в знак протеста против бесчеловечного обращения с ними. 11 марта они возобновили свое участие в процессе, поскольку их требования об условиях перевозки и содержания в суде были выполнены. На заседании 1 апреля сотрудник Abzas Media Мохаммед Кекалов отказался от своих показаний на предварительном следствии, заявив, что дал их под давлением.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня продолжился процесс по делу Abzas Media. На заседании были заслушаны показания последнего обвиняемого, экономического обозревателя "Радио Азадлыг"* Фарида Мехрализаде, передал корреспондент "Кавказского узла".

Фарид Мехрализаде заявил, что в деле нет "никаких оснований и никаких доказательств" для привлечения его к уголовной ответственности. Он призвал прокурора разъяснить, на каком основании ему были предъявлены обвинения, но судья Расим Садыхов сказал, что "вопрос снимается", поскольку подсудимый, согласно УПК, не может задавать вопросов гособвинителю.

Далее обвиняемый выступил с речью перед судом. "Чтобы доказать политические мотивы моего ареста, я начну с самого начала, с момента моего задержания. Это по сути не было задержанием, а скорее похищением. 30 мая прошлого года, утром, когда я шел на работу, на меня набросились 10 человек в черной одежде и черных масках. Они схватили меня, надели на меня наручники, а на голову мешок, словно это была операция по задержанию какого-то криминального авторитета. Они посадили меня в машину и справа и слева били по голове. Меня отвезли в какое-то здание и там тоже били, приговаривая: "У тебя был длинный язык", "Слишком ты много говорил", "Не знал, что, когда язык длинный, все так заканчивается?". Это очевидное доказательство преследования меня за выражение мнения. В это же время МВД распространило сообщение о том, что меня якобы "пригласили" в полицию", - сообщил Мехрализаде.

По его словам, мешок с его головы сняли, только когда его привезли в главное управление полиции Баку.

"Я до сих пор не знаю, какой орган задержал меня. Когда меня передавали сотрудникам бакинской полиции, похитившие меня лица сказали им: "Верните нам наручники и мешок", и мне поменяли наручники и мешок на голове. Сопровождавший меня к следователю полицейский спросил у меня: "Какой орган задержал тебя?". Это свидетельство того, что сценарий моего ареста был составлен в другом месте, а полиции была отведена роль исполнителя политического заказа. В главном управлении полиции Баку ко мне не допускали моего адвоката. Его пустили вечером, когда первичные следственные действия завершились. Когда меня увозили в ИВС, один сотрудник бросил мне: "Ты молодой человек, надо было тебе связываться с "Радио Азадлыг"*". И это стало еще одним подтверждением того, что обвинение в "контрабанде" против меня сфабриковано. Интересно, что основанием для моего задержания в качестве подозреваемого стала некая "оперативная информация из заслуживающего доверия источника". А все дело в том, что заказ на мой арест поступил срочно и они даже не успели в ходе расследования дела Abzas Media собрать против меня "доказательства", - продолжил Мехрализаде.

Истинной причиной своего ареста он назвал его критику правительства в аналитических материалах на "Радио Азадлыг"* и обнародование статистики, отражающей реальную экономическую ситуацию в стране. Мехрализаде отметил, что никакого отношения к Abzas Media не имел, лишь несколько раз давал комментарии этому изданию.

"Я даже не знал, где находится их редакция. Следствие выдумало для меня даже "должность" в редакции, "эксперт-экономист", хотя в СМИ Азербайджане нет таких должностей, журналисты просто берут комментарии у экспертов и им никто денежного вознаграждения не предоставляет", - указал Мехрализаде.

Он назвал абсурдом попытку следствия представить всех обвиняемых "организованной группой" на том основании, что все они пользовались мессенджером Signal. В конце своего выступления Мехрализаде обратил внимание на приближение 150-летия национальной печати в Азербайджане, основателем которой явился просветитель Гасан бек Зардаби.

"Независимые СМИ в Азербайджане выживали за это время благодаря таким принципиальным и профессиональным людям, начиная от Гасан бека Зардаби до Севиндж Вагифгызы и Хафиза Бабалы (оба являются обвиняемыми по этому делу, - прим. "Кавказского узла"). Ни реакционные законы, ни политически мотивированные аресты не могут помешать свободным голосам. Политически мотивированные аресты могут принести политические дивиденды некоторым людям лишь в краткосрочной перспективе, но вообще заставить замолчать независимые медиа невозможно", - сказал Мехрализаде. Эти слова вызвали аплодисменты у присутствующих в зале активистов и журналистов.

В заключение он заявил, что дарит прокурору Рауфу Малышову Конституцию. "Книга, которую я держу в руках, - это Конституция Азербайджанской Республики. После их позиции в этом уголовном деле у меня сложилось впечатление, что обвинение не знает Конституцию Азербайджанской Республики, особенно ту часть, которая касается прав и свобод человека. Поэтому я представляю эту книгу прокурору и надеюсь, что она сможет расширить его познания в этом направлении", - резюмировал Мехрализаде, вновь получив аплодисменты. Судья сделал замечание Мехрализаде, призвав его "не переходить на личности".

Обвиняемый, директор Abzas Media Ульви Гасанли довел до сведения суда, что уже второй раз подсудимых привозят в суд в непроветриваемом автозаке. "Сейчас уже погода стала жаркой. В машине мы просто задыхаемся", - сказал Гасанли. Судья Садыхов в ответ сказал, что передаст эту информацию в Пенитенциарную службу, чтобы ее сотрудники приняли меры.

Затем в процессе начались слушания свидетелей. Свидетель Шамс Султанлы сказала, что из обвиняемых знакома только с обвиняемой Севиндж Вагифгызы, которая проводила тренинг для молодых журналистов. Она указала, что за участие в этом проекте никакого денежного вознаграждения не получала. Свидетель Энвер Джафаров сообщил, что работал переводчиком в Abzas Media в 2020-2021 годах, переводя на азербайджанский язык новости зарубежных СМИ. По словам Джафарова, в ходе следствия его задержали и временно изъяли телефон.

Севиндж Вагифгызы спросила, сам ли он предоставил код телефона силовикам или сказал пароль под угрозами. Джафаров сказал, что его принудили к этому. Когда Вагифгызы попыталась задать другие вопросы, судья объявил, что показания свидетеля завершены. Это вызвало протесты обвиняемых, которые заявили, что у них также есть вопросы к свидетелю, но судья велел приставам проводить свидетеля.

В ответ все обвиняемые стали скандировать: "Свидетель, свидетель, свидетель!". После этого судьи покинули зал, не объявив дату следующего заседания.

Показания свидетеля Джафарова явились значимыми для дела, указала адвокат Гасанли Зибейда Садыгова, комментируя итоги заседания. "В деле написано, что он был вызван в качестве свидетеля. В суде же он заявил, что его задержали и принудили дать код телефона. К сожалению, обвиняемым не позволили задать свидетелю все вопросы", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

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