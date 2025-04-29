Еврокомиссар призвал власти Азербайджана освободить из тюрем журналистов и активистов

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Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал официальный Баку освободить из тюрем заключенных правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан оказался в числе лидеров среди стран Европы по количеству содержащихся в тюрьмах журналистов, на конец 2024 года их насчитывалось 30, подчеркнула Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность в связи с уголовным преследованием в Азербайджане правозащитника Анара Мамедли по случаю годовщины со дня его ареста.

"Я с беспокойством слежу за уголовным преследованием Анара Мамедли. Господин Мамедли был арестован ровно год назад и остается под стражей в ожидании суда по обвинению в контрабанде иностранной валюты, уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве и подделке документов. Я также с обеспокоенностью отмечаю, что сегодня в Азербайджане находятся в заключении десятки правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества за свою законную работу или за выражение несогласных или критических мнений. Я прошу власти Азербайджана незамедлительно освободить Анара Мамедли и всех других правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества, заключенных за свою работу, и снять с них уголовные обвинения, а также любые связанные с ними ограничения, включая запрет на выезд за границу", - приводятся слова О'Флаэрти в сообщении пресс-службы Совета Европы.

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что арест господина Мамедли в 2013 году по аналогичным обвинениям, которые ему предъявлены в настоящее время, "нарушил Европейскую конвенцию о правах человека, поскольку не было никаких обоснованных подозрений в совершении им уголовного преступления, а фактической целью его ареста было заставить его замолчать и наказать". Некоторые из журналистов и активистов, как отмечает комиссар, уже осуждены.

В их число входят активист гражданского общества Бахтияр Гаджиев, приговоренный к 10 годам лишения свободы 13 января 2025 года, директор Kanal-13 Азиз Оруджев, осужденный на два года заключения, и активист оппозиции и бывший журналист Тофиг Ягублу, приговоренный к девяти годам лишения свободы.

Азербайджан как государство-член Совета Европы должен работать над созданием безопасной и благоприятной среды для правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества на основе диалога и сотрудничества, далее отмечает О'Флаэрти. "Я обеспокоен тем, что различные ограничительные правовые положения препятствуют работе неправительственных организаций и независимых СМИ и мешают пользоваться им свободами. Я отмечаю, что ЕСПЧ, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) и Комитет ООН против пыток установили, что законодательство Азербайджана не соответствует международным стандартам в отношении регулирования организаций гражданского общества и СМИ", - подчеркивает комиссар.

Он призвал власти Азербайджана "предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы все законы и практики, связанные со свободой ассоциаций, собраний и выражения мнений, а также положением правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества в стране соответствовали соответствующим стандартам Совета Европы в области прав человека, в том числе путем полного выполнения соответствующих решений ЕСПЧ.

"Я продолжу внимательно следить за ситуацией и поднимать эти вопросы перед властями Азербайджана, в том числе в контексте визитов в страну", - говорится в заключение заявления Комиссара Совета Европы по правам человека.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиа. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2024 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".

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