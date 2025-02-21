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13:33, 21 февраля 2025

Анар Мамедли оставлен под стражей вопреки доводам защиты

Анар Мамедли. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/mvd-anar-mamedli-zaderzan-vedetsya-rassledovanie-569311

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отказался освободить Анара Мамедли из-под стражи, несмотря на доводы адвоката о проблемах со здоровьем правозащитника.

Как писал "Кавказский узел", глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли – один из основателей "Инициативы справедливой среды – COP29", которую учредили в феврале 2024 года пять НПО Азербайджана. Он был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее дело Мамедли было выделено в отдельное производство. 15 февраля суд продлил его арест на три месяца, до 26 мая.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре 2024 года его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы Анара Мамедли на продление срока предварительного заключения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат правозащитника Джавад Джавадов.

По его словам, Мамедли из-за проблем со здоровьем отказался от участия в заседании. "Накануне мы встречались с Анаром Мамедли в СИЗО. Анар сказал, что у него есть осложнения заболеваний. Особо беспокоит его болезнь вертиго [головокружение]. У него регулярно происходят сильные головокружения", - сказал адвокат.

Его не переводят в тюремный госпиталь, даже не помещают в санчасть

Несмотря на многочисленные обращения, Мамедли не обеспечивают условий для получения "адекватной медицинской помощи", отметил Джавадов. "Ему не позволяют пройти обследование в специализированной гражданской клинике. Его не переводят в тюремный госпиталь, даже не помещают в санчасть СИЗО. Мы просили апелляционный суд хотя бы по гуманитарным соображениям отменить решение о продлении ареста и поместить его под домашний арест. Но, к сожалению, наша жалоба была оставлена без удовлетворения", - рассказал адвокат.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по жалобе Мамедли.

Представитель Пенитенциарной службы воздержался от подробного комментария, отметив, что всем заключенным оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с законодательством.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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