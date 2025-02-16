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00:57, 16 февраля 2025

Продлен срок ареста Мамедли и Алиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил на три месяца сроки арестов правозащитника Анара Мамедли и журналсита Имрана Алиева.

Как писал "Кавказский узел", Анар Мамедли – один из основателей "Инициативы справедливой среды – COP29", которую учредили в феврале пять НПО Азербайджана. Они был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media.10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли выделено в отдельное производство. Журналист Имран Алиев был задержан 18 апреля, ему было предъявлено обвинение в контрабанде валюты, а затем новое обвинение по одной из статей о контрабанде, которое грозит ему ужесточением наказания.

В Хатаинском районном суде Баку 15 февраля были рассмотрены ходатайства следственного органа и представления прокурора о продлении сроков меры пресечения в виде ареста в отношении главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли и руководителя онлайн-платформы Meclis.info Имрана Алиева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» их адвокат Эльчин Садыгов.

«Мы, сторона защиты возразили. Нет оснований для дальнейшего содержания Мамедли и Алиева под стражей. В отношении них все равно не проводятся следственных действий. Помимо того, у моих подзащитных серьезные проблемы со здоровьем. В особенности сложная ситуация у Мамедли, которому отказывают не только в обследования в гражданской клинике, но и не оказывают эффективной медицинской помощи в СИЗО. В последнее время у Мамедли усугубились проблемы со здоровьем. Он начал испытывать сильные головокружения.  Несмотря на серьезный регресс здоровья. Мамедли отказывают в надлежащем лечении», - отметил адвокат.

Однако, по его словам, суд не учел доводов защиты и продлил сроки ареста Алиева и Мамедли еще на три месяца – соответственно до 19 мая и 26 мая.

Защита подаст апелляцию на эти решения, сказал адвокат.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил информацию о продлении сроков ареста Мамедли и Алиева. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

12 декабря 2024 года Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обновил список политзаключенных, число которых выросло до 331. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

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