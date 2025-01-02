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11:27, 2 января 2025

Норвежские правозащитники призвали освободить Анара Мамедли

Анар Мамедли. Стоп-кадр видео Baku.Tv от 05.02.24, https://www.youtube.com/watch?v=PfUHAyFNzQE

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли, назвав дело в отношении него частью репрессий против критиков властей Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 20 ноября 2024 года суд в Баку не удовлетворил просьбу защиты перевести под домашний арест правозащитника Анара Мамедли и продлил на три месяца срок его содержания под стражей.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить арестованного в Азербайджане главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.

В своей публикации, размещенной 1 января на ее странице в соцсети X, международная правозащитная организация напомнила, что Мамедли содержится в заключении с 29 апреля 2024 года. "Его задержание является частью возобновившихся репрессий против гражданского общества в стране. Свободу Анару Мамедли", – сказано в заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Организация также напомнила о своих предыдущих заявлениях, в которых подчеркивала, что Мамедли был арестован после того, как стал сооснователем общественной кампании климатической справедливости в преддверии проведения в Азербайджане конференции ООН COP29.

Адвокат Эльчин Садыгов рассказал, что Мамедли все еще отказывают в эффективной медицинской помощи.

"Анара Мамедли по-прежнему испытывает сильные боли в спине, у него опухлость в горле, что затрудняет дыхание, он теряет вес. Но ему не создают возможностей обследоваться в специализированной клинике и получить адекватное лечение. Меру пресечения ему так не меняют, чтобы, выйдя на свободу он мог заняться со своим здоровьем", – сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.

Напомним, Анар Мамедли – один из основателей "Инициативы справедливой среды – COP29", которую учредили в феврале пять НПО Азербайджана, чтобы в рамках COP29 (29-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата) привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране. COP29 проходит в Баку с 11 по 22 ноября. В свете конференции всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в Азербайджане, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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