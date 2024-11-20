Анару Мамедли отказано в переводе под домашний арест

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Суд в Баку не удовлетворил просьбу защиты перевести под домашний арест правозащитника Анара Мамедли и продлил на три месяца срок его содержания под стражей. В здание суда, где проходили заседания по делу Мамедли, не пустили правозащитницу из Норвегии и западных дипломатов.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября суд не удовлетворил жалобу арестованного главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на отказ в переводе его в гражданскую клинику.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Арест Мамедли продлен на три месяца

Сегодня в Хатаинском райсуде Баку состоялось рассмотрение ходатайства столичной полиции и представление городской прокуратуры о продлении срока ареста Анара Мамедли еще на три месяца, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат арестованного Эльчин Садыгов.

Никаких следственных действий с Мамедли не проводится

Защита, по его словам, выступала против продления ареста. "Никаких следственных действий с Мамедли не проводится, в таком случае какой смысл содержать его под стражей, тем более что у него проблемы со здоровьем? Мы указали, что Анар Мамедли может быть освобожден и, оставаясь на свободе, в случае необходимости приходить на следствие", - сказал адвокат.

Однако суд принял решение о продлении срока ареста Мамедли еще на три месяца – до 1 марта 2025 года.

Мамедли заявил об отсутствии медицинской помощи в СИЗО

В том же суде сегодня состоялось еще одно заседание по делу Мамедли – рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

Анара Мамедли не обследуют и не лечат

«Мы просили, чтобы Анара освободили по гуманитарным соображениям в связи с проблемами у него со здоровьем. Его состояние ухудшается, боли обостряются. Его мучают сильные боли в спине, увеличивается опухлость в горле, что может быть симптомами проблем с щитовидной железной. Он существенно похудел. Однако Анара Мамедли не обследуют и не лечат. На днях нам заявили, что Анара Мамедли обследовали. Но сегодня он опроверг это. Он сказал, что его не то что не обследовали, но даже анализов не взяли. Однако суд не удовлетворил ходатайство и оставил Анара Мамедли под стражей», - рассказал адвокат.

Эльчин Садыгов назвал оба судебных решения «политическими». «Уголовное преследование Анара Мамедли, продление его заключения преследуют цели мести ему за правозащитную деятельность, за проведение мониторингов выборов. Иначе это не назовешь, ибо нет никаких доказательств совершения Анаром Мамедли какого-либо преступления. Следствие пытается сфабриковать ложные доказательства. Мы не согласны с обоими сегодняшними решениями суда и подадим апелляции на них», - сказал он.

Анар Мамедли – один из основателей "Инициативы справедливой среды – COP29", которую учредили в феврале пять НПО Азербайджана, чтобы в рамках COP29 (29-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата) привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране. COP29 проходит в Баку с 11 по 22 ноября. В свете конференции всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в Азербайджане, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Правозащитницу и дипломатов не пустили в суд во время заседания по делу Мамедли

Другой адвокат активиста Джавад Джавадов также указал на необъективность решений суда. Он обратил внимание на то, что на заседания по делу Мамедли не пустили правозащитницу из Норвегии и дипломатов.

В здание Хатаинского суда не пропустили норвежскую правозащитницу

«Дела, связанные с мерой пресечения, рассматриваются по закону в закрытом режиме, мы это понимаем. Однако в здание Хатаинского суда не пропустили норвежскую правозащитницу Ане Тусвик Бонде, приехавшую в Баку на климатическую конференцию COP29, представителей посольств ряда западных государств. Ведь они по закону имели право присутствовать на других открытых судебных процессах [в этом суде]. Этот случай наглядно демонстрирует непрозрачность судебной системы Азербайджана, что бросает тень и на объективность, законность и справедливость принимаемых судами решений», - сказал Джавадов корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении срока заключения Мамедли и отказе ему в переводе под домашний арест. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли выделено в отдельное производство. 17 октября обеспокоенность состоянием здоровья Мамедли выразила генеральный докладчик ПАСЕ по политзаключенным Сунна Эварсдоуттир.

4 ноября спецдокладчик ООН по вопросам окружающей среды Мишель Форст призвал правительство Азербайджана немедленно освободить Анара Мамедли, снять с него все обвинения и предоставить Мамедли "полную компенсацию за материальный и нематериальный ущерб, причиненный незаконным арестом и отсутствием возможности получить необходимую медицинскую помощь".

Издание Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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