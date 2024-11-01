Анар Мамедли столкнулся с отказом в просьбе обследоваться в гражданской клинике

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Апелляционный суд не удовлетворил жалобу арестованного главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на отказ в переводе его в гражданскую клинику.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли выделено в отдельное производство. 22 августа арест Мамедли продлили на три месяца. Состояние здоровья Мамедли ухудшается в СИЗО, но помощи он не получает, просьбы о медобследовании остались без ответа, сообщил 16 октября его адвокат. Адвокат Джавад Джавадов 17 октября публично заявил об отсутствии реакции госорганов на ходатайства защитников Мамедли с просьбой оказать ему медицинскую помощь. По словам Джавадова, защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана в тот же день сообщил, что Мамедли провели уже обследование в СИЗО в этот день. Однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) 1 ноября состоялось рассмотрение поданной в порядке судебного надзора жалобы в связи с отказом Мамедли в переводе его из СИЗО в гражданскую клинику.

«В связи с ухудшением состояния здоровья Анара Мамедли мы обращались с просьбой о переводе его на лечение в гражданскую клинику. Однако его всего лишь обследовали врачи главного медицинского управления Минюста. Лечения ему не назначили, результатов анализов и УЗИ не выдали, несмотря на то, что после обследования прошло два месяца. Тем временем состояние Анара ухудшается, боли усиливаются. Мы просили обеспечить Анару Мамедли возможность обследоваться в гражданской клинике за его личный счет, и это допускается законом. Но фактически ему было отказано в этом. В связи с этим мы подали жалобу в Хатаинский районный суд. Но суд отказал в приеме жалобы в производство. Мы обжаловали это решение, просили суд принять решение о предоставлении Мамедли условий для обследования в гражданской клинике», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, Мамедли в ходе заседания суда стало плохо.

«Анар Мамедли сам участвовал в процессе. Он рассказал, что у него нестерпимые боли, серьезные проблемы со здоровьем, однако он не получает адекватного лечения и обследования. Он даже попросил конвой как можно быстрее его из суда доставить в СИЗО. Вчера на встрече с СИЗО с родными он не смог досидеть до конца отведенного времени и вернулся в камеру. К сожалению, апелляционный суд не удовлетворил жалобу», - сказал Джавадов.

Защита надеется, что в главном медуправлении наконец учтут ситуацию и все-таки позволят ему пройти обследование в гражданской клинике.

Сотрудник БАС подтвердил информацию об отклонении жалобы, но воздержался от комментариев.

В главном медицинском управлении Минюста отказываются от комментариев состояния здоровья заключенных.

"Анар Мамедли страдает от сильных болей в спине, головокружений. У него сильные боли также в горле, что может быть симптомами проблем с щитовидной железой. Его состояние с каждым днем ухудшается. На наши многочисленные обращения о проведении Анару Мамедли медицинского обследования, взятия образцов на анализы, общую проверку врачами организма ответов нет", - рассказал адвокат Эльчин Садыгов 16 октября, также представляющий интересы Анара Мамедли.

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