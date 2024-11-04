RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:18, 4 ноября 2024

Спецдокладчик ООН призвал власти Азербайджана освободить Анара Мамедли

Анар Мамедли. Фото: Apa https://ru.apa.az/incident/mvd-anar-mamedli-zaderzan-vedetsya-rassledovanie-569311

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель ООН Мишель Форст потребовал от властей Азербайджана освободить арестованного правозащитника Анара Мамедли и снять с него все обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября суд не удовлетворил жалобу арестованного главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на отказ в переводе его в гражданскую клинику.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Спецдокладчик ООН по вопросам окружающей среды Мишель Форст сегодня выступил с заявлением, в котором выразил серьезное беспокойство отношением в Азербайджане к арестованному Анару Мамедли и давлением на других активистов в преддверии COP29 в Баку.

«Я призываю правительство Азербайджана обеспечить немедленное освобождение господина Мамедли из-под предварительного заключения», - говорится в заявлении Форста, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, Форст отметил необходимость снять с Мамедли все обвинения и предоставить ему «полную компенсацию за материальный и нематериальный ущерб, причиненный незаконным арестом и отсутствием возможности получить необходимую медицинскую помощь».

Форст также настаивает на личной встрече с Мамедли. "24 октября я написал письмо правительству Азербайджана и попросил навестить господина Мамедли в тюрьме. Азербайджан пока не ответил на мой запрос. Я срочно повторяю свою просьбу к правительству Азербайджана. Должна быть возможность посетить г-на Мамедли в тюрьме. Я надеюсь на готовность Азербайджана сотрудничать со мной и помочь посетить господина Мамедли, о чем я просил", - отметил Форст.

Мамедли – один из основателей "Инициативы справедливой среды – COP29", которую учредили в феврале пять неправительственных организаций Азербайджана, чтобы в рамках климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране.

Азербайджанский правозащитник, директор базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов также указал на необоснованность преследования Мамедли и выразил беспокойство лишением его эффективной медицинской помощи.

Отсутствие эффективной медпомощи больному является формой пыток

«Анар Мамедли - известный представитель гражданского общества Азербайджана. Многие годы он прилагал усилия для защиты прав человека в стране. Несмотря на все препоны, он организовывал независимый мониторинг всех выборов на протяжении более 20 лет. Анар Мамедли стал соучредителем «Инициативы справедливой климатической среды» гражданского общества в связи с проведением в Баку COP29. Спустя несколько недель он был арестован по надуманному обвинению, другие учредители инициативы под давлением вынуждены были приостановить деятельность. Более того, несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем Анару Мамедли не предоставляют возможности пройти обследование в гражданской клинике. Отсутствие эффективной медпомощи больному является формой пыток. Поэтому участники COP29 не должны оставаться безучастными к судьбе Анара Мамедли. Наша международная коалиция правозащитников призвала руководителей государств и правительств, и в первую очередь западных лидеров в преддверии COP29 добиться освобождения из заключения Анара Мамедли и других политических заключенных», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли выделено в отдельное производство. 17 октября обеспокоенность состоянием здоровья Мамедли выразила генеральный докладчик ПАСЕ по политзаключенным Сунна Эварсдоуттир.

Издание Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись в Азербайджане и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:54, 4 ноября 2024
Контрактник из Астраханской области убит на Украине
14:03, 4 ноября 2024
Голубев объявил об отставке с должности губернатора Ростовской области
11:10, 4 ноября 2024
Житель Ингушетии осужден за хранение взрывных устройств
09:20, 4 ноября 2024
6
 Муфтият опроверг информацию об обязательном ношении хиджаба в Чечне
08:26, 4 ноября 2024
Мобилизованный осужден в Нальчике за уклонение от службы
06:37, 4 ноября 2024
Домашний скот жителя Геранбойского района погиб при подрыве на мине
Все события дня
Новости
04 ноября 2024, 19:28
Защита журналиста Керимова заявила о необъективности суда
Машины Красного Креста. Фото: Armenia Today https://armeniatoday.news/republicofartsakh-ru/669071/
04 ноября 2024, 17:36
Красный Крест отчитался о визите к армянским пленным в Баку
Ализамин Салаев. Фото: https://rus.az24saat.org
04 ноября 2024, 16:13
Осужденный азербайджанский активист Салаев прекратил голодовку
Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
04 ноября 2024, 13:54
Правозащитники обратили внимание участников COP29 на репрессии в Азербайджане
Cудейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис
04 ноября 2024, 13:18
Оставлены в силе приговоры четырем осужденным по "Тертерскому делу"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:25, 4 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
ИИ подкрался незаметно
Фото
15:03, 3 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Уроки грузинской демократии для азербайджанцев
Фото
10:02, 31 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Послы не станут чистить бакинскую канализацию
Все блоги
Справочник
Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Абдулмумин Гаджиев. Скриншот из видео - https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

Ученицы. Фото club215665711.orgs.biz/news/180 Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области 

Блогеры
Фото
19:09, 4 ноября 2024
Ветер с Апшерона
COP не имеет отношение к правам человека
Фото
15:25, 4 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
ИИ подкрался незаметно
Фото
16:44, 3 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
Диктат войны над миром
Фото
15:03, 3 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Уроки грузинской демократии для азербайджанцев
Фото
14:53, 1 ноября 2024
Ветер с Апшерона
13
Угнетающее Тертерское дело
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Машины Красного Креста. Фото: Armenia Today https://armeniatoday.news/republicofartsakh-ru/669071/
04 ноября 2024, 17:36
Красный Крест отчитался о визите к армянским пленным в Баку

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Махачкала, 4 ноября 2024 г. Фото Телеграм Канал "Черновик"
04 ноября 2024, 14:44
Журналист Магомедов провел пикет в поддержку Гаджиева

Полад Асланов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/osuzhdennyj-na-16-let-zhurnalist-polad-aslanov-prodolzhaet-golodovku/
04 ноября 2024, 11:55
Полад Асланов объявил голодовку в исправительном учреждении

Группа "Каста". Фото: Екатерина Мозина https://ru.wikipedia.org
04 ноября 2024, 10:17
Песни ростовских музыкантов рассердили провластных активистов

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше