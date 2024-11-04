Спецдокладчик ООН призвал власти Азербайджана освободить Анара Мамедли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель ООН Мишель Форст потребовал от властей Азербайджана освободить арестованного правозащитника Анара Мамедли и снять с него все обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября суд не удовлетворил жалобу арестованного главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на отказ в переводе его в гражданскую клинику.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Спецдокладчик ООН по вопросам окружающей среды Мишель Форст сегодня выступил с заявлением, в котором выразил серьезное беспокойство отношением в Азербайджане к арестованному Анару Мамедли и давлением на других активистов в преддверии COP29 в Баку.

«Я призываю правительство Азербайджана обеспечить немедленное освобождение господина Мамедли из-под предварительного заключения», - говорится в заявлении Форста, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, Форст отметил необходимость снять с Мамедли все обвинения и предоставить ему «полную компенсацию за материальный и нематериальный ущерб, причиненный незаконным арестом и отсутствием возможности получить необходимую медицинскую помощь».

Форст также настаивает на личной встрече с Мамедли. "24 октября я написал письмо правительству Азербайджана и попросил навестить господина Мамедли в тюрьме. Азербайджан пока не ответил на мой запрос. Я срочно повторяю свою просьбу к правительству Азербайджана. Должна быть возможность посетить г-на Мамедли в тюрьме. Я надеюсь на готовность Азербайджана сотрудничать со мной и помочь посетить господина Мамедли, о чем я просил", - отметил Форст.

Мамедли – один из основателей "Инициативы справедливой среды – COP29", которую учредили в феврале пять неправительственных организаций Азербайджана, чтобы в рамках климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране.

Азербайджанский правозащитник, директор базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов также указал на необоснованность преследования Мамедли и выразил беспокойство лишением его эффективной медицинской помощи.

Отсутствие эффективной медпомощи больному является формой пыток

«Анар Мамедли - известный представитель гражданского общества Азербайджана. Многие годы он прилагал усилия для защиты прав человека в стране. Несмотря на все препоны, он организовывал независимый мониторинг всех выборов на протяжении более 20 лет. Анар Мамедли стал соучредителем «Инициативы справедливой климатической среды» гражданского общества в связи с проведением в Баку COP29. Спустя несколько недель он был арестован по надуманному обвинению, другие учредители инициативы под давлением вынуждены были приостановить деятельность. Более того, несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем Анару Мамедли не предоставляют возможности пройти обследование в гражданской клинике. Отсутствие эффективной медпомощи больному является формой пыток. Поэтому участники COP29 не должны оставаться безучастными к судьбе Анара Мамедли. Наша международная коалиция правозащитников призвала руководителей государств и правительств, и в первую очередь западных лидеров в преддверии COP29 добиться освобождения из заключения Анара Мамедли и других политических заключенных», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли выделено в отдельное производство. 17 октября обеспокоенность состоянием здоровья Мамедли выразила генеральный докладчик ПАСЕ по политзаключенным Сунна Эварсдоуттир.

Издание Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись в Азербайджане и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.