Защита попросила о срочном переводе Тофига Ягублу под домашний арест

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Апелляционный суд Баку отказался экстренно рассмотреть ходатайство защиты оппозиционного политика Тофига Ягублу о переводе его под домашний арест. Состояние Ягублу на 28-й день голодовки остается тяжелым.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку, протестуя против приговора. Семья 65-летнего политика потребовала перевести его в гражданскую клинику. 19 апреля к Ягублу допустили его семейного врача, профессора Адиля Гейбуллу. Доктор охарактеризовал состояние голодающего как средней тяжести. На 26-й день голодовки Ягублу перевели из медчасти СИЗО в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Ягублу находится в тяжелом состоянии, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев, который посетил политика в лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Его вид был удручающий – цвет лица почернел, глаза впали, речь временами была неразборчивой

"Тофигу Ягублу провели рентгеновское и УЗИ обследования. Но результатов не сообщили. При этом его состояние остается тяжелым. Его на встречу со мной привели, держа за руку, сотрудники пенитенциарной службы. Он жаловался на бессонницу, сильные головокружения и головные боли, острые боли в желудке, у него ослабло зрение. Его вид был удручающий – цвет лица почернел, глаза впали, речь временами была неразборчивой. Однако он упорно продолжает голодовку", – сказал Мехтиев.

К Тофигу Ягублу сегодня не допустили семейного врача Адиля Гейбуллу. "С утра не разрешали доктору Адилю Гейбулле посетить Тофига Ягублу. Ближе к вечеру разрешение дали, но в последний момент его все-таки не пропустили в госпиталь", - продолжил адвокат.

Тем временем защита политика обратилась с ходатайством в Бакинский апелляционный суд о переводе Ягублу под домашний арест. "Предварительное заседание по апелляционной жалобе Ягублу назначено на 6 мая. Мы просили апелляционный суд экстренно рассмотреть ходатайство о переводе Ягублу под домашний арест с учетом состояния его здоровья. Но пока никакого ответа из суда нет", - отметил Мехтиев.

Отец передал нам, что он продолжает голодовку, если даже она закончится его смертью

Дочь политика Нигяр Хази выразила тревогу по поводу недопуска семейного врача к Ягублу. "То, что доктора Адиля Гейбуллу сегодня не пустили к отцу, вызывает тревогу у нас. Отец и мы доверяем ему, и важно, чтобы доктор регулярно осматривал отца и делал необходимые для поддержания жизни инфузии. Отец передал нам, что он продолжает голодовку, если даже она закончится его смертью. Он сказал, что выбирает смерть в борьбе за свою свободу", - сказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в Пенитенциарной службе относительно голодовки и состояния Ягублу корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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