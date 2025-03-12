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20:56, 12 марта 2025

Евросоюз и правозащитники раскритиковали приговор Ягублу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тофиг Ягублу осужден за критику коррупции и нарушений прав человека в Азербайджане и должен быть освобожден, как и другие арестованные оппозиционеры и журналисты, заявили представители Европейского Союза и Amnesty International.

Как писал "Кавказский узел", прокурор просил для Ягублу 10 лет тюрьмы, а защита настаивала на оправдательном приговоре. Сам Ягублу заявил в суде, что материалы дела сфальсифицированы.  10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Член координационного центра НСДС и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был арестован в декабре 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер ( Anitta Hipper) раскритиковала приговор о лишении Ягублу свободы сроком на 9 лет.

 "ЕС сожалеет о девятилетнем тюремном заключении оппозиционного лидера в Азербайджане Тофига Ягублу. Люди должны иметь возможность свободно выражать различные политические взгляды. Все задержанные за осуществление своих основных прав должны быть освобождены", - говорится в заявлении, опубликованном на аккаунте Хиппер в социальной сети X.

Власти страны должны немедленно и безоговорочно освободить Тофига Ягублу и прекратить беспощадное преследование мирных активистов

Резко осудила приговор Ягублу и международная правозащитная организация Amnesty İnternational.

"Приговор Тофигу Ягублу — еще одна мрачная веха в продолжающейся кампании в Азербайджане по подавлению тех, кто осмеливается критиковать правительство. Судебный процесс над ним по политически мотивированным обвинениям был омрачен проблемами надлежащей правовой процедуры», - заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Это не единичный случай, продолжила она, а «часть систематического подавления политической оппозиции, независимых СМИ и гражданского общества в Азербайджане». «Власти страны должны немедленно и безоговорочно освободить Тофига Ягублу и прекратить беспощадное преследование мирных активистов. Международное сообщество, которое долгое время терпело репрессии со стороны Азербайджана в угоду геополитическим и экономическим интересам, должно занять твердую и принципиальную позицию против этих нарушений прав человека», - далее отмечено в заявлении представителя Amnesty International.

 Ягублу давно является "мишенью" для азербайджанских властей из-за его критики коррупции в правительстве и нарушений прав человека, напоминает Amnesty International.

"Он был заключен в тюрьму несколько раз по политически мотивированным обвинениям. Его приговор последовал за полуторагодовой эскалацией репрессий, включая недавнее заключение других активистов оппозиции и журналистов по аналогичным необоснованным обвинениям", - сказано в заключение заявления Amnesty International.

Ягублу намерен объявить бессрочную голодовку

Дочь политика Нигяр Хази сообщила о намерении отца начать с 1 апреля бессрочную голодовку с требованием прекращения «незаконного уголовного преследования».

Может быть, моя смерть принесет этой страну свободу

"Из тюрьмы меня вынесут только мертвым. Ибо я продолжу голодовку до конца. Когда я умру, тогда и акция голодовки завершится. Подобно акту Магнитского пусть будет и акт Ягублу. Может быть, моя смерть принесет этой страну свободу. Обвинять меня в мошенничестве – это безнравственность, бесчестность. Чем выходить из тюрьмы в 75 лет (к концу назначенного срока Ягублу будет 75 лет - прим. "Кавказского узла"), я лучше выбираю смерть. Целью моей голодовки являются требование прекратить сфабрикованное уголовное дело против меня и обеспечение моего освобождения. Пока не будет выполнено мое требование, я не остановлю голодовку" - процитировала она корреспонденту "Кавказского узла" заявление отца, переданное на волю.

Ягублу выбрал датой объявления голодовки 1 апреля, чтобы не беспокоить родных и близких в дни праздников Новруз-байрама (20-24 марта 2025 года) и Рамадана (30-31 марта), добавила Хази

Хази также сообщила, что в ближайшие дни будет подана апелляционная жалоба на приговор Ягублу.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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